سلام: للترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة

أصدر رئيس الحكومة بياناً، اليوم الجمعة، استغرب فيه الكلام المنسوب إلى أحد الوزراء بأنه رفض أن تُصدر الحكومة موقفاً ضد توريط في الحرب الدائرة.

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وقال سلام في بيانه إنَّ "الأخير شدّد أكثر من مرّة أنَّ ثابت في رفض زج لبنان أو إقحامه بأي طريقة من الطرق في الدائرة، مذكراً أنَّ مواقفه تعبّر عن سياسة الحكومة وهو المخول دستورياً النطق باسمها".

وفي ختام بيانه، طالب سلام "الجميع بالترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة التي تمرُّ بها البلاد".