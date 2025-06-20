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لبنان

سلام: للترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:44
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أصدر رئيس الحكومة نواف سلام بياناً، اليوم الجمعة، استغرب فيه الكلام المنسوب إلى أحد الوزراء بأنه رفض أن تُصدر الحكومة موقفاً ضد توريط لبنان في الحرب الدائرة.
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وقال سلام في بيانه إنَّ "الأخير شدّد أكثر من مرّة أنَّ الموقف اللبناني ثابت في رفض زج لبنان أو إقحامه بأي طريقة من الطرق في الحرب الإقليمية الدائرة، مذكراً أنَّ مواقفه تعبّر عن سياسة الحكومة وهو المخول دستورياً النطق باسمها".
 
 
وفي ختام بيانه، طالب سلام "الجميع بالترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة التي تمرُّ بها البلاد".
 
 
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