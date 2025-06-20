Advertisement

لبنان

تدابير سير على أوتوستراد إميل لحود

Lebanon 24
20-06-2025 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1379633-638860495755529922.jpg
Doc-P-1379633-638860495755529922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على أوتوستراد إميل لحود المسلك الشرقي، للسير المتجه من الصياد باتجاه الكرنتينا (جسر سوق الأحد)، وذلك يومَي 20 و23-06-2025 اعتبارًا من الساعة 22،00 لغاية الساعة 24،00.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأعمال على الشكل التالي:

تحويل السير المتجه من الصياد إلى الكرنتينا، باتجاه الأشرفية- أوتوستراد الياس الهراوي، ومن مدخل سوق الخضار- سن الفيل باتجاه الحبتور.
تحويل السير القادم من سن الفيل أو الشيفروليه باتجاه الكرنتينا إلى الطرقات المجاورة.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
مواضيع ذات صلة
تدابير سير على أوتوستراد القلمون
lebanon 24
21/06/2025 02:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب مركبة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد
lebanon 24
21/06/2025 02:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة (التحكم المروري)
lebanon 24
21/06/2025 02:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لخمسة أيام.. تدابير سير في قرطبون – مستيتا
lebanon 24
21/06/2025 02:14:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:44 | 2025-06-20
17:20 | 2025-06-20
16:58 | 2025-06-20
16:25 | 2025-06-20
15:55 | 2025-06-20
15:49 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24