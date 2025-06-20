تدابير سير على أوتوستراد إميل لحود

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ العامّة البلاغ التّالي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على أوتوستراد المسلك الشرقي، للسير المتجه من الصياد باتجاه (جسر سوق الأحد)، وذلك يومَي 20 و23-06-2025 اعتبارًا من الساعة 22،00 لغاية الساعة 24،00.ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأعمال على الشكل التالي:تحويل السير المتجه من الصياد إلى الكرنتينا، باتجاه الأشرفية- أوتوستراد ، ومن مدخل سوق الخضار- باتجاه .تحويل السير القادم من سن الفيل أو الشيفروليه باتجاه الكرنتينا إلى الطرقات المجاورة.يرجى من المواطنين أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.