جنبلاط تمسّك به.. ماجد ترو رئيساً لإتحاد بلديات إقليم الخروب

جرى التوافق اليوم الجمعة، بين " " و " الإشتراكي" على الذهاب نحو انتخاب رئيس بلدية المُهندس ، رئيساً لإتحاد بلديات إقليم الخروب .

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الإتفاق حصل خلال اجتماع عُقد في منزل أمين عام تيار "المستقبل" وحضره أمين السر العام في "الإشتراكي" ، وسبقه اجتماع بين قيادتي "المستقبل" و"الإشتراكي" في للحزب في .

ومن المرتقب أن تجري عملية انتخاب رئيس الإتحاد يوم الإثنين المُقبل في قائمقامية .

ترو، المنتمي إلى "الحزب التقدمي الإشتراكي"، حظيَ بدعمٍ مباشر من الرئيس السابق للحزب الذي أكد تمسكه بترشيح ترو لرئاسة إتحاد البلديات.