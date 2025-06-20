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لبنان

جنبلاط تمسّك به.. ماجد ترو رئيساً لإتحاد بلديات إقليم الخروب

Lebanon 24
20-06-2025 | 14:17
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جرى التوافق اليوم الجمعة، بين تيار "المستقبل" و "الحزب التقدمي الإشتراكي" على الذهاب نحو انتخاب رئيس بلدية برجا المُهندس ماجد ترو، رئيساً لإتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي.

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الإتفاق حصل خلال اجتماع عُقد في منزل أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري وحضره أمين السر العام في "الإشتراكي" ظافر ناصر، وسبقه اجتماع  بين قيادتي "المستقبل" و"الإشتراكي" في مركز الأمانة العامة للحزب في بيروت.
ومن المرتقب أن تجري عملية انتخاب رئيس الإتحاد يوم الإثنين المُقبل في قائمقامية الشوف.

 

ترو، المنتمي إلى "الحزب التقدمي الإشتراكي"، حظيَ بدعمٍ مباشر من الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط الذي أكد تمسكه بترشيح ترو لرئاسة إتحاد البلديات.

 
 
 
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