Advertisement

لبنان

في الشمال.. "المعلومات" توقف أحد المطلوبين

Lebanon 24
20-06-2025 | 14:46
A-
A+
Doc-P-1379655-638860530162332209.jpg
Doc-P-1379655-638860530162332209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دوريّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحد الأشخاص في محلة البحصاص - شمال لبنان، وذلك أثناء تواجده أمام متجر لبيع وتصليح الإطارات.
Advertisement
 
وجرى اقتياد الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتبين أن الشخص المذكور مطلوب بموجب مذكرات توقيف سابقة صادرة بحقه.
 
مواضيع ذات صلة
داخل "فيلا"... توقيف أحد أخطر المطلوبين
lebanon 24
21/06/2025 02:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. الجيش أوقف أحد المطلوبين وهذه تهمته
lebanon 24
21/06/2025 02:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما كثرت السّرقة من داخل السيّارات... "المعلومات" توقف أحد أفراد العصابات
lebanon 24
21/06/2025 02:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. "المخابرات" توقف شخصين مطلوبين
lebanon 24
21/06/2025 02:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:44 | 2025-06-20
17:20 | 2025-06-20
16:58 | 2025-06-20
16:25 | 2025-06-20
15:55 | 2025-06-20
15:49 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24