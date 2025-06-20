في الشمال.. "المعلومات" توقف أحد المطلوبين

أوقفت دوريّة من في أحد الأشخاص في محلة - ، وذلك أثناء تواجده أمام متجر لبيع وتصليح الإطارات.

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وجرى اقتياد الموقوف إلى التحقيق بإشراف المختص، وتبين أن الشخص المذكور مطلوب بموجب مذكرات توقيف سابقة صادرة بحقه.