"غارة".. هذا ما حصل قرب حاجز للجيش في الجنوب

استهدف العدو ، مساء اليوم الجمعة، دراجة نارية قرب حاجز للجيش عند مدخل بلدة برعشيت - .

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وذكرت معلومات أولية أنَّ الاستهداف أسفر عن سقوط جريح وشهيد.