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لبنان

"غارة".. هذا ما حصل قرب حاجز للجيش في الجنوب

Lebanon 24
20-06-2025 | 15:49
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استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، دراجة نارية قرب حاجز للجيش عند مدخل بلدة برعشيت - جنوب لبنان.
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وذكرت معلومات أولية أنَّ الاستهداف أسفر عن سقوط جريح وشهيد.
 
 
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