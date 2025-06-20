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لبنان
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-06-2025
|
15:55
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قالت مصادر مصرفية لـ"
لبنان24
" إنَّ الحديث عن توجه المصارف لاستيفاء أموال من المواطنين الذين سددوا قروضهم المالية سابقاً على سعر دولار الـ1500 ليرة، وسط الأزمة المالية، ليس صحيحاً على الإطلاق.
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وتحدثت المصادر عن أنَّ الإجراء المذكور لم يُقر أصلاً، وذلك خلافاً لما كان يتم تداوله في الآونة الأخيرة.
من جهته
، قال الخبير الاقتصاديّ والمالي
نسيب غبريل
لـ
"لبنان24"
إنه ما من كلام رسميّ بشأن المسألة المتعلقة بالقروض، وأضاف: "الموجود حالياً هو مشروع قانون قدمته حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي
الأخيرة، ويقول إنه على الشركات التي كانت لديها قروض بالدولار وسددتها بشيكات أو بالليرة
اللبنانية
على سعر الـ1507
ليرة لبنانية
، أن تدفع ضريبة أرباح على تلك القروض بنسبة 17% على الفارق".
وذكر غبريل أن هذا القانون لا يشمل الأفراد الذين كانت لديهم قروض شخصية بالدولار وتم تسديدها بالعملة نفسها، وأضاف: "للتذكير، فإنه بعد انفجار مرفأ
بيروت
عام 2020، صدر تعميم أجاز للمواطنين الذين لديهم قروض شخصية تسديدها بالليرة على سعر الـ1507 ليرة وذلك شرط ألا يكون لدى هؤلاء حساب دولار في المصارف وألا يتخطّى حجم القرض 800 ألف دولار. وفعلياً، فإن هؤلاء لا يشملهم مشروع القانون المطروح ولا ضريبة الـ17%".
وعليه، أكد غبريل أن كل ما يتم الحديث عنه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وهو أمرٌ لم يجرِ حتى الآن، علماً أن الملف لم يُدرس في اللجان النيابية المختصة ولم يتم تحويلهُ إلى
الهيئة العامة
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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