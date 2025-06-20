مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، اليوم الجمعة، أنَّ القرار الحاسم لدى في خوض حرب ضد ، كان نابعاً من معلومات إستخباراتية مُرعبة، مشيرة إلى أن إيران تسعى لاستعادة نظام صواريخ "أرض - جو" (سام) التي تم تدميرها في ، وذلك باستخدام بطاريات يتم إرسالها من كل أنحاء إيران.

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وكشف التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن الموساد الإسرائيليّ عمل على الأراضي لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية باستخدام صواريخ أرض - أرض قصيرة المدى وطائرات هجومية مسيرة".

وأوضح التقرير أن الإيرانية التي تُدرك أن "الموساد الإسرائيليّ" يلعب دوراً حاسماً، تقوم الآن بإجراء عمليات بحث في كل أنحاء طهران في محاولة لتحديد مواقع عملاء الموساد ومقاتليه، وتعتقل الناس بشكل عشوائي في الشوارع.

أيضاً، يذكر التقرير أنَّ إيران وجدت نفسها مكشوفة وضعيفة لاسيما بعد اغتيال أمين عام " " السابق وأكثر من ذلك بعد انهيار نظام في في أواخر العام 2024، وأضاف: "لقد توصل المرشد الأعلى علي خامنئي وأتباعه إلى استنتاج مفاده أنهم مكشوفون، وأن وكلاءهم الرئيسيين، وخاصة حزب الله، غير قادرين على الدفاع عن إيران في حال تعرضها لهجوم من إسرائيل و/أو . في ضوء ذلك، أذن خامنئي لعلمائه بتسريع أنشطة مجموعة الأسلحة النووية، المسؤولة عن تطوير الجهاز المتفجر نفسه، ولاحقاً عن بناء القنبلة أو الرأس الحربي النووي الذي سيُحمل على صاروخ أرض-أرض".

وأكمل التقرير: "تقول أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إن نشاط مجموعة الأسلحة قد تسارع بشكل كبير منذ نهاية عام 2024. وقد أُجري هذا النشاط ضمن مجموعات فرعية من العلماء، كلٌّ منها يتعامل مع مكون أو مادة مختلفة مُدرجة في العبوة الناسفة النووية. كان الهدف هو الوصول إلى مرحلة تُنجز فيها كل المجموعات الفرعية مهامها، ومن ثم، في غضون أسابيع قليلة، يُمكن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى المادة الانشطارية وتجميع عبوة ناسفة رئيسية منه. في هذه الحالة، ستتجاوز إيران العتبة النووية وتصبح قادرة على تهديد أعدائها بالأسلحة الذرية، خاصةً إذا أجرت تجربة نووية ناجحة".