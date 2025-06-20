25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-06-2025
|
16:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
، اليوم الجمعة، أنَّ القرار الحاسم لدى
إسرائيل
في خوض حرب ضد
إيران
، كان نابعاً من معلومات إستخباراتية مُرعبة، مشيرة إلى أن إيران تسعى لاستعادة نظام صواريخ "أرض - جو" (سام) التي تم تدميرها في
طهران
، وذلك باستخدام بطاريات يتم إرسالها من كل أنحاء إيران.
Advertisement
وكشف التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
أن الموساد الإسرائيليّ عمل على الأراضي
الإيرانية
لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية باستخدام صواريخ أرض - أرض قصيرة المدى وطائرات هجومية مسيرة".
وأوضح التقرير أن
قوات الأمن
الإيرانية التي تُدرك أن "الموساد الإسرائيليّ" يلعب دوراً حاسماً، تقوم الآن بإجراء عمليات بحث في كل أنحاء طهران في محاولة لتحديد مواقع عملاء الموساد ومقاتليه، وتعتقل الناس بشكل عشوائي في الشوارع.
أيضاً، يذكر التقرير أنَّ إيران وجدت نفسها مكشوفة وضعيفة لاسيما بعد اغتيال أمين عام "
حزب الله
" السابق
السيد حسن
نصرالله
وأكثر من ذلك بعد انهيار نظام
الأسد
في
سوريا
في أواخر العام 2024، وأضاف: "لقد توصل المرشد
الإيراني
الأعلى علي خامنئي وأتباعه إلى استنتاج مفاده أنهم مكشوفون، وأن وكلاءهم الرئيسيين، وخاصة حزب الله، غير قادرين على الدفاع عن إيران في حال تعرضها لهجوم من إسرائيل و/أو
الولايات المتحدة
. في ضوء ذلك، أذن خامنئي لعلمائه بتسريع أنشطة مجموعة الأسلحة النووية، المسؤولة عن تطوير الجهاز المتفجر
النووي
نفسه، ولاحقاً عن بناء القنبلة أو الرأس الحربي النووي الذي سيُحمل على صاروخ أرض-أرض".
وأكمل التقرير: "تقول أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إن نشاط مجموعة الأسلحة قد تسارع بشكل كبير منذ نهاية عام 2024. وقد أُجري هذا النشاط ضمن مجموعات فرعية من العلماء، كلٌّ منها يتعامل مع مكون أو مادة مختلفة مُدرجة في العبوة الناسفة النووية. كان الهدف هو الوصول إلى مرحلة تُنجز فيها كل المجموعات الفرعية مهامها، ومن ثم، في غضون أسابيع قليلة، يُمكن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى المادة الانشطارية وتجميع عبوة ناسفة رئيسية منه. في هذه الحالة، ستتجاوز إيران العتبة النووية وتصبح قادرة على تهديد أعدائها بالأسلحة الذرية، خاصةً إذا أجرت تجربة نووية ناجحة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يعلن.. هذا ما فعلته إيران بعد اغتيال نصرالله
Lebanon 24
نتنياهو يعلن.. هذا ما فعلته إيران بعد اغتيال نصرالله
21/06/2025 02:15:13
21/06/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
21/06/2025 02:15:13
21/06/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن: حكومة إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب
Lebanon 24
المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن: حكومة إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب
21/06/2025 02:15:13
21/06/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ والقذائف التابعة لحماس شمال قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ والقذائف التابعة لحماس شمال قطاع غزة (سكاي نيوز)
21/06/2025 02:15:13
21/06/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارة إسرائيلية استهدفت الناقورة
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الناقورة
17:44 | 2025-06-20
20/06/2025 05:44:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تخوّف
Lebanon 24
تخوّف
17:20 | 2025-06-20
20/06/2025 05:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:58 | 2025-06-20
20/06/2025 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
15:55 | 2025-06-20
20/06/2025 03:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"غارة".. هذا ما حصل قرب حاجز للجيش في الجنوب
Lebanon 24
"غارة".. هذا ما حصل قرب حاجز للجيش في الجنوب
15:49 | 2025-06-20
20/06/2025 03:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا
Lebanon 24
جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا
23:12 | 2025-06-19
19/06/2025 11:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس رياضة ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)
Lebanon 24
بملابس رياضة ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)
02:20 | 2025-06-20
20/06/2025 02:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
05:46 | 2025-06-20
20/06/2025 05:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
05:12 | 2025-06-20
20/06/2025 05:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
15:55 | 2025-06-20
20/06/2025 03:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:44 | 2025-06-20
غارة إسرائيلية استهدفت الناقورة
17:20 | 2025-06-20
تخوّف
16:58 | 2025-06-20
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
15:55 | 2025-06-20
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
15:49 | 2025-06-20
"غارة".. هذا ما حصل قرب حاجز للجيش في الجنوب
14:55 | 2025-06-20
هذا ما قد يفعله نتنياهو بشأن لبنان.. تقريرٌ يتحدّث!
فيديو
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
21/06/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
21/06/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
21/06/2025 02:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24