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تخوّف

Lebanon 24
20-06-2025 | 17:20
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تخوّفت مصادر نيابية من تفاقم الاشتباك الداخلي حول قانون الانتخاب الجديد، بما سيؤثر على مستقبل الاستحقاق نفسه بعد 11 شهراً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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