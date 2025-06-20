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لبنان
تخوّف
Lebanon 24
20-06-2025
|
17:20
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تخوّفت مصادر نيابية من تفاقم الاشتباك الداخلي حول قانون الانتخاب الجديد، بما سيؤثر على مستقبل الاستحقاق نفسه بعد 11 شهراً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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