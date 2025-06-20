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لبنان

غارة إسرائيلية استهدفت الناقورة

Lebanon 24
20-06-2025 | 17:44
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استهدفت غارة للطيران الاسرائيلي بلدة الناقورة.
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وقد أكدت مصادر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية على عدم وجود إصابات.
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