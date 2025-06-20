بلدية بيروت ترفض هبة غير مشروطة قدمها مخزومي

Advertisement

كتبت في" الاخبار":لم يوافق في جلسته الأولى التي عُقدت أمس على تمرير الهبة غير المشروطة التي قدّمها ، لتسحب من جدول الأعمال كوْنها غير مُحدّدة الماهية.أحبط مجلس مساعي النائب للاستئثار بها، ومدّ نفوذه إليها بغية تحويلها إلى منصة للدعاية قبل عام واحد من الاستحقاق النيابي، إذ انتهت الجلسة الأولى التي عقدها المجلس أمس بعدم موافقة غالبية الأعضاء على تمرير بند يتضمن «هبة غير مشروطة من ، تُقدِّم بموجبها الدعم اللوجستي للبلدية في كلّ المجالات» بالصيغة التي طُرحت عليهم، والتي اعتبروا أنها أشبه بـ«التصويت على بياض».فبعد تمسّك رئيس البلدية بعدم إرجاء البند للاستحصال على مزيدٍ من التفاصيل والتدقيق في قانونية الهبة أو تحديد ماهيتّها، أصرّ الأعضاء المعترضون على سحبه من جدول الأعمال وتغيير صيغته، بعدما لوّح بعضهم بتحويله إلى أول بند يسقط بالتصويت في الجلسة الأولى، خصوصاً أن بعض الأعضاء فوجئ برسالة «مؤسسة مخزومي» التي لم تصل إلى الأعضاء قبل الجلسة، وتضمّنت عرض خدمات من قبيل تقديم المساعدات التي تصل إلى إعداد الدراسات الهندسية التي تحتاج إليها العاصمة، وصولاً إلى إعداد دفاتر شروط للمناقصات! وهو ما أثار استياء الأعضاء الذين أشاروا إلى عدم إمكانية الموافقة على هذا الأمر، لأنه يلغي مؤسسات البلدية الموجودة.