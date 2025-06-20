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لبنان
هلع ليلا في حي السلم.. بسبب "مزحة ثقيلة" إليكم ما حصل (صورة)
Lebanon 24
20-06-2025
|
23:49
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شهد حي السلم في الصاحية الجنوبية ليلا حالة من الذعر بعدما أقدم أحد الشبان على إرسال بيان إخلاء مزيف لصديقه، على سبيل المزاح، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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البيان جاء بصيغة رسمية، ما جعله يبدو حقيقيًا، وأدى إلى حالة من الهلع بين السكان، ما دفع بعض العائلات إلى مغادرة منازلها مؤقتًا خشية وجود تهديد فعلي.
ولاحقًا، تبيّن أن الأمر مجرد مزحة "ثقيلة" بين صديقين، إلا أن تداعياتها لم تكن بسيطة.
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