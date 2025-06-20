هلع ليلا في حي السلم.. بسبب "مزحة ثقيلة" إليكم ما حصل (صورة)

شهد حي السلم في الصاحية الجنوبية ليلا حالة من الذعر بعدما أقدم أحد الشبان على إرسال بيان إخلاء مزيف لصديقه، على سبيل المزاح، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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البيان جاء بصيغة رسمية، ما جعله يبدو حقيقيًا، وأدى إلى حالة من الهلع بين السكان، ما دفع بعض العائلات إلى مغادرة منازلها مؤقتًا خشية وجود تهديد فعلي.



ولاحقًا، تبيّن أن الأمر مجرد مزحة "ثقيلة" بين صديقين، إلا أن تداعياتها لم تكن بسيطة.