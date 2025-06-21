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لبنان

اتصال رئاسي بـ"حزب الله": لن يتدخّل

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-06-2025 | 01:15
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أشار مصدر سياسي الى أن جهات رئاسية لبنانية تواصلت مجددا مع "حزب الله"، لبحث الاوضاع في ضوء الحرب الاسرائيلية-الايرانية، وكانت الإتصالات إيجابية وجيدة ومتفهمة لخطورة الموقف والوضعية الإقليمية الخطيرة وضرورة الإستنكار من دون التدخل المباشر كون الوضعية الأمنية خطيرة جداً ويدفع الثمن لبنان إذا حشر أنفه في هذه القضية الحاصلة . 
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المصدر ختم بالقول ان لبنان يدرك جيداً مدى الخطورة وأن "حزب الله" لن يغامر لان أي مغامرة لن توصل إلا تدمير لبنان لا أكثر ولا أقل .
 
المصدر: لبنان 24
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