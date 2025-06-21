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أشار مصدر سياسي الى أن جهات رئاسية لبنانية تواصلت مجددا مع " "، لبحث الاوضاع في ضوء الحرب الاسرائيلية-الايرانية، وكانت الإتصالات إيجابية وجيدة ومتفهمة لخطورة الموقف والوضعية الإقليمية الخطيرة وضرورة الإستنكار من دون التدخل المباشر كون الوضعية الأمنية خطيرة جداً ويدفع الثمن إذا حشر أنفه في هذه القضية الحاصلة .المصدر ختم بالقول ان لبنان يدرك جيداً مدى الخطورة وأن "حزب الله" لن يغامر لان أي مغامرة لن توصل إلا تدمير لبنان لا أكثر ولا أقل .