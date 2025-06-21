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لبنان

النائب منزعج من "الاداء"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-06-2025 | 01:45
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لفت مصدر اداري في نادي الحكمة الى ان الرئيس الفخري للنادي النائب جهاد بقرادوني كان منزعجاً جداً من الآداء الذي شاهده في المباراة الأخيرة للفريق امام نادي الرياضي بيروت والتي  خسر فيها على ملعبه في غزير
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المصدر لفت الى ان رئيس النادي وراعيها لم يتوجه لأحد بالعتب واللوم بالرغم ان هناك اخطاء كثيرة ارتكبت وخاصةً من المدرب ، لكن في المقابل ستكون له مواقف وقرارات حاسمة ، في مرحلة النصف النهائي وبعدها ، كون كل شيء مؤمن اليوم للفريق ولا مبرر لعدم تسجيل نتائج مرضية على الأقل.
وختم المصدر ان اعضاء الفريق الاجانب لن يحصل بينهم اي تغيير وان اجتماعا موسعا مع الفريق والمعنيين سوف يعقد في اليومين المقبلين لإعطاء الفريق آخر التعليمات اللازمة للدخول بذهنية مريحة الى جولة النصف نهائي مع "نادي بيروت" .

المصدر: لبنان 24
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