النائب منزعج من "الاداء"

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لفت مصدر اداري في الى ان الرئيس الفخري للنادي النائب كان منزعجاً جداً من الآداء الذي في المباراة الأخيرة للفريق امام نادي والتي خسر فيها على ملعبه في .المصدر لفت الى ان وراعيها لم يتوجه لأحد بالعتب واللوم بالرغم ان هناك اخطاء كثيرة ارتكبت وخاصةً من المدرب ، لكن في المقابل ستكون له مواقف وقرارات حاسمة ، في مرحلة النصف النهائي وبعدها ، كون كل شيء مؤمن اليوم للفريق ولا مبرر لعدم تسجيل نتائج مرضية على الأقل.وختم المصدر ان اعضاء الفريق الاجانب لن يحصل بينهم اي تغيير وان اجتماعا موسعا مع الفريق والمعنيين سوف يعقد في اليومين المقبلين لإعطاء الفريق آخر التعليمات اللازمة للدخول بذهنية مريحة الى جولة النصف نهائي مع " " .