قسم كبير لا يزال عالقاً داخل أراضيها.. هذا هو عدد الجالية اللبنانية في ايران

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مع دخول المواجهات بين وايران أسبوعها الثاني وتمديد إلغاء الرحلات الجوية الداخلية والدولية في المطارات الايرانية، لا يزال عدد كبير من اللبنانيين عالقين في . وأصبح المنفذ الوحيد للبنانيين للمغادرة جوا عبره إلى وذلك بعد قطع مسافات طويلة برا من ايران إلى مطار البصرة .علما انه تم إعادة نحو 1120 لبنانيا على الأقل عبر خطوط الطيران إلى ، في حين هناك 500 طالب لبناني لا زالوا عالقين في ايران وقد ناشدوا التواصل مع السلطات العراقية لتأمين عودتهم من مطار البصرة.يُقدر عدد الجالية في ايران بنحو 6 آلاف شخص يتواجدون بشكل خاص في العاصمة وفي مدن أخرى مثل قم ومشهد وأصفهان، وفق ما أفادت "الدولية للمعلومات".وقسم كبير من الجالية اللبنانية في ايران هم من الطلاب الجامعيين الذين يتوزعون على عدة جامعات في مدن متفرقة، إضافة إلى رجال أعمال يعملون في مجالي أو أو في الصناعات الغذائية والقطاع الفندقي والسياحي وعمال يعملون في الفنادق والمطاعم.