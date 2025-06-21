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لبنان

قسم كبير لا يزال عالقاً داخل أراضيها.. هذا هو عدد الجالية اللبنانية في ايران

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-06-2025 | 02:45
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مع دخول المواجهات بين إسرائيل وايران أسبوعها الثاني وتمديد إلغاء الرحلات الجوية الداخلية والدولية في المطارات الايرانية، لا يزال عدد كبير من اللبنانيين عالقين في ايران. وأصبح العراق المنفذ الوحيد للبنانيين للمغادرة جوا عبره إلى لبنان وذلك بعد قطع مسافات طويلة برا من ايران إلى مطار البصرة العراقي.  
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علما انه تم إعادة نحو 1120 لبنانيا على الأقل عبر خطوط الطيران العراقية إلى بيروت، في حين هناك 500 طالب لبناني لا زالوا عالقين في ايران وقد ناشدوا الحكومة اللبنانية التواصل مع السلطات العراقية لتأمين عودتهم من مطار البصرة. 

يُقدر عدد الجالية اللبنانية في ايران بنحو 6 آلاف شخص يتواجدون بشكل خاص في العاصمة طهران وفي مدن أخرى مثل قم ومشهد وأصفهان، وفق ما أفادت "الدولية للمعلومات".

وقسم كبير من الجالية اللبنانية في ايران هم من الطلاب الجامعيين الذين يتوزعون على عدة جامعات في مدن متفرقة، إضافة إلى رجال أعمال يعملون في مجالي الغاز أو النفط أو في الصناعات الغذائية والقطاع الفندقي والسياحي وعمال يعملون في الفنادق والمطاعم.


المصدر: لبنان 24
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