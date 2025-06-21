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لبنان

هذا ما قامت به قوات العدو الإسرائيلي ليلا في ميس الجبل

Lebanon 24
21-06-2025 | 02:57
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قامت قوات العدو الاسرائيلي ليل امس بنقل الجرافة التي كانوا قد استولوا عليها قبل ظهر الجمعة لديهم الى داخل الاراضي اللبنانية في منطقة كركزان شمال شرقي مدينة ميس الجبل،  وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وعمد جنود العدو على انشاء خندق وساتر ترابي كبير في محيط الجرافة. 

وستقوم فرق من الهندسة والمخابرات والتدخل في الجيش باسترداد الجرافة واغلاق الخندق وازالة الساتر الترابي من المكان.

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