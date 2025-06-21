هذا ما قامت به قوات العدو الإسرائيلي ليلا في ميس الجبل

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قامت قوات العدو الاسرائيلي ليل امس بنقل الجرافة التي كانوا قد استولوا عليها قبل ظهر الجمعة لديهم الى داخل الاراضي في منطقة كركزان شمال شرقي مدينة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعمد جنود العدو على انشاء خندق وساتر ترابي كبير في محيط الجرافة.وستقوم فرق من الهندسة والمخابرات والتدخل في الجيش باسترداد الجرافة واغلاق الخندق وازالة الساتر من المكان.