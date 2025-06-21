27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توضيحات متبادلة تنتهي بـ"مؤتمر صحافي"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
21-06-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار مصدر حزبي الى أن قيادته تدخلت عبر الإعلاميين التابعين لها من أجل توضيح وجهات النظر وتقريبها في ما خص قضية إلغاء حلقة الإعلامي
وليد عبود
عبر "تلفزيون
لبنان
" من قبل
وزير الإعلام
بول مرقص
على خلفية رأيه الذي عبر عنه في مقدمة حلقة سياسية حول الوضع الراهن على إحدى المنصات الإعلامية .
Advertisement
وتابع المصدر أن التسوية حصلت بترتيب مؤتمر صحافي لتوضيح موقف الوزير الذي عزا سبب الغاء الحلقة الى سحب فتيل الشحن السياسي الذي كان سيحصل ،وربما كانت ستكون هناك ردات فعل أو تظاهرات أمام المبنى. كما عاد الوزير وأكد أن البرنامج سوف يستمر وكل ما في الأمر أن وقف الحلقة هو لتبريد الأجواء .
المصدر ختم بأنه كان من الضروري تقريب وجهات النظر بين الوزير و"الفريق الإعلامي السيادي" لما فيه خير الطرفين .
وكان عُقد أمس مؤتمر صحافي في فندق "لو غبريال" -
الأشرفية
، حضره وزير الإعلام بول
مرقص
، وعدد من الإعلاميّين والصحافيّين وأصحاب الرأي.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مؤتمر صحافي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك
Lebanon 24
مؤتمر صحافي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك
21/06/2025 11:15:05
21/06/2025 11:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير الهند تحدث في مؤتمر صحافي عن احداث كشمير وعدد نشاطات السفارة المقبلة في لبنان
Lebanon 24
سفير الهند تحدث في مؤتمر صحافي عن احداث كشمير وعدد نشاطات السفارة المقبلة في لبنان
21/06/2025 11:15:05
21/06/2025 11:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر صحافي لباسيل غداً
Lebanon 24
مؤتمر صحافي لباسيل غداً
21/06/2025 11:15:05
21/06/2025 11:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر صحافي لباسيل عصراً
Lebanon 24
مؤتمر صحافي لباسيل عصراً
21/06/2025 11:15:05
21/06/2025 11:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
متى: الحزب لا يمتلك القدرة العسكرية للدخول بحرب جديدة
Lebanon 24
متى: الحزب لا يمتلك القدرة العسكرية للدخول بحرب جديدة
03:56 | 2025-06-21
21/06/2025 03:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر رسالة تلقاها "حزب الله"
Lebanon 24
هذه آخر رسالة تلقاها "حزب الله"
03:49 | 2025-06-21
21/06/2025 03:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: واجب كل حرٍ في العالم أن يقف مع الحق
Lebanon 24
الحاج حسن: واجب كل حرٍ في العالم أن يقف مع الحق
03:44 | 2025-06-21
21/06/2025 03:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع التقى مجلسي بلديتي "حومال" و "كفرعميه"
Lebanon 24
جعجع التقى مجلسي بلديتي "حومال" و "كفرعميه"
03:42 | 2025-06-21
21/06/2025 03:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: شاهدوا آثار الغارة الإسرائيلية ليلا عند مدخل ميناء الناقورة
Lebanon 24
بالفيديو: شاهدوا آثار الغارة الإسرائيلية ليلا عند مدخل ميناء الناقورة
03:00 | 2025-06-21
21/06/2025 03:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
15:55 | 2025-06-20
20/06/2025 03:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
16:25 | 2025-06-20
20/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
05:12 | 2025-06-20
20/06/2025 05:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
05:46 | 2025-06-20
20/06/2025 05:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُوجّه رسالة إلى زوج ماغي بوغصن... ماذا طلبت منه؟ (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تُوجّه رسالة إلى زوج ماغي بوغصن... ماذا طلبت منه؟ (صور)
09:28 | 2025-06-20
20/06/2025 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:56 | 2025-06-21
متى: الحزب لا يمتلك القدرة العسكرية للدخول بحرب جديدة
03:49 | 2025-06-21
هذه آخر رسالة تلقاها "حزب الله"
03:44 | 2025-06-21
الحاج حسن: واجب كل حرٍ في العالم أن يقف مع الحق
03:42 | 2025-06-21
جعجع التقى مجلسي بلديتي "حومال" و "كفرعميه"
03:00 | 2025-06-21
بالفيديو: شاهدوا آثار الغارة الإسرائيلية ليلا عند مدخل ميناء الناقورة
03:00 | 2025-06-21
خصوم "حزب الله" يريدونه ان يدخل الحرب؟
فيديو
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
21/06/2025 11:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
21/06/2025 11:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
21/06/2025 11:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24