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أشار مصدر حزبي الى أن قيادته تدخلت عبر الإعلاميين التابعين لها من أجل توضيح وجهات النظر وتقريبها في ما خص قضية إلغاء حلقة الإعلامي عبر "تلفزيون " من قبل على خلفية رأيه الذي عبر عنه في مقدمة حلقة سياسية حول الوضع الراهن على إحدى المنصات الإعلامية .وتابع المصدر أن التسوية حصلت بترتيب مؤتمر صحافي لتوضيح موقف الوزير الذي عزا سبب الغاء الحلقة الى سحب فتيل الشحن السياسي الذي كان سيحصل ،وربما كانت ستكون هناك ردات فعل أو تظاهرات أمام المبنى. كما عاد الوزير وأكد أن البرنامج سوف يستمر وكل ما في الأمر أن وقف الحلقة هو لتبريد الأجواء .المصدر ختم بأنه كان من الضروري تقريب وجهات النظر بين الوزير و"الفريق الإعلامي السيادي" لما فيه خير الطرفين .وكان عُقد أمس مؤتمر صحافي في فندق "لو غبريال" - ، حضره وزير الإعلام بول ، وعدد من الإعلاميّين والصحافيّين وأصحاب الرأي.