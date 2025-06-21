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لبنان

توضيحات متبادلة تنتهي بـ"مؤتمر صحافي"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-06-2025 | 03:15
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أشار مصدر حزبي الى أن قيادته تدخلت عبر الإعلاميين التابعين لها من أجل توضيح وجهات النظر وتقريبها في ما خص قضية إلغاء حلقة الإعلامي وليد عبود عبر "تلفزيون لبنان" من قبل وزير الإعلام بول مرقص على خلفية رأيه الذي عبر عنه في مقدمة حلقة سياسية حول الوضع الراهن على إحدى المنصات الإعلامية .
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وتابع المصدر أن التسوية حصلت بترتيب مؤتمر صحافي لتوضيح موقف الوزير الذي عزا سبب الغاء الحلقة  الى سحب فتيل الشحن السياسي الذي كان سيحصل ،وربما كانت ستكون هناك ردات فعل أو تظاهرات أمام المبنى. كما عاد الوزير وأكد أن البرنامج سوف يستمر وكل ما في الأمر أن وقف الحلقة هو لتبريد الأجواء .
المصدر ختم بأنه كان من الضروري تقريب وجهات النظر بين الوزير و"الفريق الإعلامي السيادي" لما فيه خير الطرفين .
وكان عُقد أمس مؤتمر صحافي في فندق "لو غبريال" - الأشرفية، حضره وزير الإعلام بول مرقص، وعدد من الإعلاميّين والصحافيّين وأصحاب الرأي.
 
المصدر: لبنان 24
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