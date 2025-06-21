Advertisement

لبنان

محتوى بلا بشر… الذكاء الاصطناعي يغزو "تيك توك" والارباح تتضاعف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-06-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1379886-638860991139643148.jpg
Doc-P-1379886-638860991139643148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت منصة "تيك توك" خلال الأسابيع الأخيرة موجة غير مسبوقة من الفيديوهات المنتجة بالكامل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء من حيث التصميم أو التفاعل الصوتي والبصري.
Advertisement
وقد سجّلت بعض هذه المقاطع مشاهدات تجاوزت 100 مليون، ما جعلها تتصدّر قوائم الانتشار على مستوى العالم.

في هذا السياق، يحقّق عدد متزايد من المؤثرين أرباحاً ضخمة من خلال استخدام هذه التقنية، سواء عبر العوائد الإعلانية أو من خلال التسويق للمنتجات والخدمات داخل مقاطعهم الاصطناعية.

ويرى مصدر متخصّص في الاقتصاد الرقمي أن هذه الطفرة تفتح الباب أمام نموذج جديد في صناعة المحتوى، حيث لم يعد من الضروري أن يظهر الشخص نفسه أمام الكاميرا، بل يكفي تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد شخصية رقمية تنفّذ المهمة بكفاءة وسرعة.

وتقول المصادر أنه رغم الحماسة الواسعة لهذا التوجّه، إلا أن كثيراً من صناع المحتوى التقليديين باتوا يتساءلون عن مصيرهم في ظل هذا الاجتياح الرقمي، خصوصاً أن المنافسة لم تعد قائمة على الإبداع الشخصي بقدر ما أصبحت مرتبطة بإتقان أدوات الذكاء الاصطناعي ومهارات التوليد الآلي.

ويُطرح اليوم سؤال جوهري:هل يقود هذا الاتجاه إلى تهميش المبدعين الحقيقيين؟ أم أننا أمام ولادة شكل جديد من الإبداع الهجين، يجمع بين الإنسان والآلة؟!
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تيك توك تُطلق أدوات جديدة لإنتاج إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
21/06/2025 13:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تيك توك تطلق أداة جديدة لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
21/06/2025 13:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًّا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق "تيك توك "حتى 90 يومًا
lebanon 24
21/06/2025 13:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا سرق "تيك توك" حياتها
lebanon 24
21/06/2025 13:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-06-21
06:19 | 2025-06-21
06:01 | 2025-06-21
06:00 | 2025-06-21
05:35 | 2025-06-21
05:21 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24