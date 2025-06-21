جعجع التقى مجلسي بلديتي "حومال" و "كفرعميه"

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التقى "القوات اللبنانيّة" في معراب "حومال" برئاسة ناجي جرجي أبو انطون، زياد إميل مرعب، المختار سبع الفغالي، رئيس في البلدة جوزف ، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، منسّق طوني بدر وأمينة سر المنسقية غاييل القبرصي، في اطار لقاءاته الجديدة.كما استقبل مجلس بلدية "كفرعميه" برئاسة فضول أبي موسى، المختار ادمون ابي شقرا، رئيس مركز القوات في البلدة روجيه زخور، الزراعة في الحزب زخور، في حضور النائب متى والمنسّق بدر.إلى ذلك، التقى رئيس القوات بلدية " " برئاسة يوسف شعيا ونائبه جهاد ، المختار طوني شعيا، رئيس مركز الحزب في البلدة شاكر ، في حضور النائب متى والمنسّق" بدر.