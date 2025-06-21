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لبنان

جعجع التقى مجلسي بلديتي "حومال" و "كفرعميه"

Lebanon 24
21-06-2025 | 03:42
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب مجلس بلدية "حومال" برئاسة ناجي جرجي أبو انطون، نائب الرئيس زياد إميل مرعب، المختار جوزف سبع الفغالي، رئيس مركز القوات في البلدة جوزف القبرصي، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، منسّق منطقة عاليه طوني بدر وأمينة سر المنسقية غاييل القبرصي، في اطار لقاءاته المجالس البلدية الجديدة.
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كما استقبل جعجع مجلس بلدية "كفرعميه" برئاسة فضول أبي موسى، المختار ادمون ابي شقرا، رئيس مركز القوات في البلدة روجيه زخور، رئيس مكتب الزراعة في الحزب إيلي زخور، في حضور النائب متى والمنسّق بدر.

إلى ذلك، التقى رئيس القوات بلدية "دقون" برئاسة يوسف شعيا ونائبه جهاد شلهوب، المختار طوني شعيا، رئيس مركز الحزب في البلدة شاكر الحايك، في حضور النائب متى والمنسّق" بدر.
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