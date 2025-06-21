متى: الحزب لا يمتلك القدرة العسكرية للدخول بحرب جديدة

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رأى النائب أن "الحرب الدائرة بين وإيران ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات بدأت منذ سنوات مع تصاعد التهديدات ضد البرنامج ".ولفت في حديث عبر "صوت كل "، إلى أن "إسرائيل بدعم دولي واضح وخاصة من وأوروبا، تستغل كل فرصة لضرب أذرع في المنطقة، ولبنان كان أحد الأهداف في هذا المخطط".وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي أعطى إيران مهلة يوماً للتجاوب بشأن الملف النووي، معتبرًا أنه إذا اتخذت قرار الدخول المباشر في الحرب، فالمشهد سيتغيّر بالكامل".وتخوّف متى من أن "يتحوّل الهدف من الحرب الإسرائيلية إلى إسقاط النظام الإيراني، مرجّحًا في هذه الحالة أن تعمّ الفوضى في البلاد".وعن إمكانية دخول بالحرب، شدد متى على أن "الحزب لا يمتلك القدرة العسكرية للدخول بحرب جديدة"، لافتًا إلى أن "موقف لبنان الرسمي واضح أن لجهة عدم التدخل بالحرب وبالتالي إذا اتّخذ الحزب قرار الإسناد فليتحمّل المسؤولية الكاملة وليتصرّف كل مسؤول على حجم المرحلة الراهنة".