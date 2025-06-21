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لبنان
رنا خرجت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
Lebanon 24
21-06-2025
|
04:25
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عممت
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة المفقودة:
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-
رنا رشيد عثمان (مواليد عام 1980، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 1-3-2025، منزلها الكائن في محلة
الأشرفية
ـ
ساسين
إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة
بيروت
على الرقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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