رنا خرجت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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عممت ، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:رنا رشيد عثمان (مواليد عام 1980، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 1-3-2025، منزلها الكائن في محلة ـ إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة على الرقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.