مؤشر "خطير" على حدود الجنوب

الحادثة التي شهدتها بلدة ، أمس الجمعة، والتي تمثلت بسرقة العدو لجرافة من البلدة، أرست مؤشراً خطيراً أساسه حصول استفزازات مباشرة وعمليات تخريب ميدانية.

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وتقول معلومات " " إن الجيش الإسرائيلي لم يكتف فقط بعملية السرقة، بل عبث أيضاً بشبكة الكهرباء ما أدى إلى أضرار بها.

كذلك، فإن دخول العدو الإسرائيلي إلى البلدة لتفجير المنازل هو حدث لم يحصل منذ أشهر، ما يثير مخاوف من تكرار الأمر.

وليلاً، وبعد محاولات من بالتعاون مع "اليونيفيل" استعادة الجرافة المسروقة، عمدت قوة إسرائيلية إلى نقلها باتجاه الأراضي ، وقد ترافق ذلك مع إنشاء خندق وساتر ترابي كبير بمحيط الجرافة.

وإثر ذلك، عملت فرق من الهندسة والمخابرات والتدخل في الجيش اللبناني باسترداد الجرافة وإغلاق الخندق وازالة الساتر من المكان.