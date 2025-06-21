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لبنان
مؤشر "خطير" على حدود الجنوب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-06-2025
|
04:52
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الحادثة التي شهدتها بلدة
ميس الجبل
، أمس الجمعة، والتي تمثلت بسرقة العدو
الإسرائيلي
لجرافة من البلدة، أرست مؤشراً خطيراً أساسه حصول استفزازات مباشرة وعمليات تخريب ميدانية.
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وتقول معلومات
"
لبنان24
"
إن الجيش الإسرائيلي لم يكتف فقط بعملية السرقة، بل عبث أيضاً بشبكة الكهرباء ما أدى إلى أضرار بها.
كذلك، فإن دخول العدو الإسرائيلي إلى البلدة لتفجير المنازل هو حدث لم يحصل منذ أشهر، ما يثير مخاوف من تكرار الأمر.
وليلاً، وبعد محاولات من
الجيش اللبناني
بالتعاون مع "اليونيفيل" استعادة الجرافة المسروقة، عمدت قوة إسرائيلية إلى نقلها باتجاه الأراضي
اللبنانية
، وقد ترافق ذلك مع إنشاء خندق وساتر ترابي كبير بمحيط الجرافة.
وإثر ذلك، عملت فرق من الهندسة والمخابرات والتدخل في الجيش اللبناني باسترداد الجرافة وإغلاق الخندق وازالة الساتر
الترابي
من المكان.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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