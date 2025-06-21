بمناسبة عيد الأب... هذا ما نشره وزير الداخلية

Advertisement

"لمناسبة عيد الأب، أتوجّه بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات إلى جميع الآباء اللبنانيين، الذين يجسّدون في حياتهم اليومية أسمى معاني التضحية والمسؤولية. فكل التحية لكل أب يسهر، ويتعب، ويعطي من أجل مستقبل أفضل لعائلته ووطنه".