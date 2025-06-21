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لبنان

بمناسبة عيد الأب... هذا ما نشره وزير الداخلية

Lebanon 24
21-06-2025 | 07:22
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هنأ وزير الداخلية العميد احمد الحجار الآباء في عيدهم وكتب عبر منصة " أكس":
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"لمناسبة عيد الأب، أتوجّه بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات إلى جميع الآباء اللبنانيين، الذين يجسّدون في حياتهم اليومية أسمى معاني التضحية والمسؤولية. فكل التحية لكل أب يسهر، ويتعب، ويعطي بلا حدود من أجل مستقبل أفضل لعائلته ووطنه".
 
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