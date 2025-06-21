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لبنان

أبي رميا يواصل لقاءاته في الرئاسة ووزارة الخارجية الفرنسية

Lebanon 24
21-06-2025 | 07:10
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 يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا جولته الباريسية حيث التقى النائبة آميليا لاكرافي في البرلمان الفرنسي عن الدائرة العاشرة لفرنسيي الانتشار والتي تضم لبنان وهي الأمينة العامة للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، و"برونو فوكس" Bruno Fuchs"  رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية. وعقد أبي رميا سلسلة لقاءات في الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.
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وتناول في لقاءاته الأوضاع في الشرق الأوسط ولا سيما الحرب الايرانية الاسرائيلية وتداعياتها على المنطقة ولبنان في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات الاسرائيلية اليومية على الاراضي اللبنانية. كما تطرق البحث الى ملف النازحين السوريين، والمطلوب دعم المجتمع الدولي لإعادتهم الى سوريا، إضافة الى الإصلاحات المنتظرة من الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدستورية. وأكد المسؤولون الفرنسيون انه لا يمكن انعقاد مؤتمر الدعم الدولي المنتظر في باريس قبل المضي بهذه الإصلاحات.
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