أبي رميا يواصل لقاءاته في الرئاسة ووزارة الخارجية الفرنسية

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يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية النائب سيمون ابي جولته الباريسية حيث التقى النائبة آميليا لاكرافي في الفرنسي عن الدائرة العاشرة لفرنسيي الانتشار والتي تضم وهي الأمينة العامة للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، و"برونو فوكس" Bruno Fuchs" رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية. وعقد أبي رميا سلسلة لقاءات في الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.وتناول في لقاءاته الأوضاع في ولا سيما الحرب الايرانية الاسرائيلية وتداعياتها على المنطقة ولبنان في ظل استمرار الاسرائيلي والاعتداءات الاسرائيلية اليومية على الاراضي اللبنانية. كما تطرق البحث الى ملف السوريين، والمطلوب دعم لإعادتهم الى ، إضافة الى الإصلاحات المنتظرة من والمؤسسات الدستورية. وأكد المسؤولون الفرنسيون انه لا يمكن انعقاد مؤتمر الدعم الدولي المنتظر في قبل المضي بهذه الإصلاحات.