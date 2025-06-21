في بلدة لبنانية... اعتصام امام ثانوية رسمية!

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نفذ مجلس الأهل وأولياء أمور الطلاب في ثانوية عانوت الرسمية، وبمشاركة اهالي البلدة ومختاريها مصطفى سعد وكوثر السيد، وقفة احتجاجية امام حرم الثانوية تخللها قطع الطريق لبعض الوقت، رفضًا لقرار وزير التربية القاضي بإقفال قسم في الثانوية،وقد رفعت اللافتات المنددة بهذا القرار الجائر بحق الثانوية وطلابها.عيسىكلمة لجنة الاهل ألقتها نيفين ، فشددت على "رفض اللجنة المساس بهيكل المدرسة او محاولة سحب اي قسم من اقسامها"، مؤكدة "الوقوف صفا واحدا لحماية هذه المؤسسة التي تخرج الاجيال وتصنع ".وحيت الطاقم التعليمي و ادارة المدرسة ومديرتها المربية ريمان السيد التي أثبتت على مدى سنوات انها مثال في الالتزام والحكمة.والسعي الدائم لرفع مستوى المدرسة اكاديميا وتربويا.واشارت الى ان "القسم الانكليزي في الثانوية يعتبر ركيزة اساسية في اللغوية والثقافية للطلاب، ومفتاحا للانفتاح على العالم وفرص المستقبل".سعدوكانت كلمة لمختار عانوت مصطفى سعد قال فيها: "ثانوية عانوت الرسمية هي من أبرز الرسمية في المنطقة. وقد أثبتت ذلك عبر مسيرتها الطويلة من العطاء والتميّز الأكاديمي، وخصوصًا من خلال النتائج المشرفة في الامتحانات الرسمية. ونظرًا لأهمية اللغة كلغة عالمية، شهد الفرع الإنكليزي في السنوات الأخيرة إقبالًا متزايدًا من الطلاب. ما يجعله خيارًا مدعومًا وفعّالًا لأبناء البلدة والجوار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".أضاف: "لقد فوجئنا بقرار معالي وزير التربية السابق، الأستاذ ، القاضي بإلغاء هذا الفرع، دون أي دراسة أو مبرر واضح، وهو ما شكّل صدمة كبيرة للأهالي والطلاب. لذا نطلب من معالي وزيرة التربية الحالية هذا القرار، والإبقاء على الفرع الإنكليزي أسوةً بباقي الثانويات الرسمية، لما في هذا القرار من أثر سلبي كبير على طلابنا. ونحن على ثقة أن معالي ستضع مصلحة طلابنا فوق كل اعتبار، حرصًا منها على ضمان حقهم في تعليم نوعي ومتوازن".وكان تأكيد من الاهالي بمتابعة التحرك والمطالبة للتوصل الى الغاء هذا القرار.