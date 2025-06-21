في بلدة لبنانية... اعتصام امام ثانوية رسمية!

نفذ مجلس الأهل وأولياء أمور الطلاب في ثانوية عانوت الرسمية، وبمشاركة اهالي البلدة ومختاريها مصطفى سعد وكوثر السيد، وقفة احتجاجية امام حرم الثانوية تخللها قطع الطريق لبعض الوقت، رفضًا لقرار وزير التربية القاضي بإقفال قسم اللغة الإنجليزية
في الثانوية،
وقد رفعت اللافتات المنددة بهذا القرار الجائر بحق الثانوية وطلابها.
عيسى
كلمة لجنة الاهل ألقتها نيفين عيسى
، فشددت على "رفض اللجنة المساس بهيكل المدرسة او محاولة سحب اي قسم من اقسامها"، مؤكدة "الوقوف صفا واحدا لحماية هذه المؤسسة التي تخرج الاجيال وتصنع المستقبل
".
وحيت الطاقم التعليمي و ادارة المدرسة ومديرتها المربية ريمان السيد التي أثبتت على مدى سنوات انها مثال في الالتزام والحكمة.والسعي الدائم لرفع مستوى المدرسة اكاديميا وتربويا.
واشارت الى ان "القسم الانكليزي في الثانوية يعتبر ركيزة اساسية في بناء القدرات
اللغوية والثقافية للطلاب، ومفتاحا للانفتاح على العالم وفرص المستقبل".
سعد
وكانت كلمة لمختار عانوت مصطفى سعد قال فيها: "ثانوية عانوت الرسمية هي من أبرز المؤسسات التعليمية
الرسمية في المنطقة. وقد أثبتت ذلك عبر مسيرتها الطويلة من العطاء والتميّز الأكاديمي، وخصوصًا من خلال النتائج المشرفة في الامتحانات الرسمية. ونظرًا لأهمية اللغة الإنكليزية
كلغة عالمية، شهد الفرع الإنكليزي في السنوات الأخيرة إقبالًا متزايدًا من الطلاب. ما يجعله خيارًا مدعومًا وفعّالًا لأبناء البلدة والجوار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
أضاف: "لقد فوجئنا بقرار معالي وزير التربية السابق، الأستاذ عباس الحلبي
، القاضي بإلغاء هذا الفرع، دون أي دراسة أو مبرر واضح، وهو ما شكّل صدمة كبيرة للأهالي والطلاب. لذا نطلب من معالي وزيرة التربية الحالية التراجع عن
هذا القرار، والإبقاء على الفرع الإنكليزي أسوةً بباقي الثانويات الرسمية، لما في هذا القرار من أثر سلبي كبير على طلابنا. ونحن على ثقة أن معالي الوزيرة
ستضع مصلحة طلابنا فوق كل اعتبار، حرصًا منها على ضمان حقهم في تعليم نوعي ومتوازن".
وكان تأكيد من الاهالي بمتابعة التحرك والمطالبة للتوصل الى الغاء هذا القرار.