عن إعادة فتح مرفأ جونية... ماذا قال أفرام؟

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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ" الإنسان" النائب على حسابه على منصّة "أكس":"بعد عقود من الإقفال القسريّ، يستعدّ مرفأ لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها. هذا المشروع الحيويّ سيشكّل رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للمنطقة ولبنان ككلّ. ‏شكراً معالي وزير الأشغال وشكراً لكلّ الذين ‏يساعدونا في الظلّ والعلن لتحقيق هذا الحلم".