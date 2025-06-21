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لبنان

عن إعادة فتح مرفأ جونية... ماذا قال أفرام؟

Lebanon 24
21-06-2025 | 08:14
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 كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة "أكس":
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"بعد عقود من الإقفال القسريّ، يستعدّ مرفأ جونية لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها. هذا المشروع الحيويّ سيشكّل رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للمنطقة ولبنان ككلّ. ‏شكراً معالي وزير الأشغال فايز رسامني وشكراً لكلّ الذين ‏يساعدونا في الظلّ والعلن لتحقيق هذا الحلم".
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