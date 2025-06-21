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لبنان

غادر منزله في حارة صيدا ولم يعد... قوى الامن تعمم صورة مفقود!

Lebanon 24
21-06-2025 | 08:19
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة- البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
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زكريا محمد حبلي (مواليد عام 1995، لبناني)
الذي غادر بتاريخ 19-6-2025، منزل ذويه الكائن في محلة حارة صيدا – سهل الصباغ إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه، وهو يعاني من اضطرابات نفسية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر حارة صيدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 720095-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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