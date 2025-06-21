غادر منزله في حارة صيدا ولم يعد... قوى الامن تعمم صورة مفقود!

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة- البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم ، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:حبلي (مواليد عام 1995، لبناني)الذي غادر بتاريخ 19-6-2025، منزل ذويه الكائن في محلة – سهل الصباغ إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه، وهو يعاني من اضطرابات نفسية.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر حارة في وحدة على الرقم: 720095-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.