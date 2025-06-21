فعالية صحية مجانية للأطفال في صفد البطيخ

نظمت جمعية "شمران الخيرية" يوما صحيا مجانيا للأطفال في في بلدة بقضاء ، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد شمران، تحت إشراف الدكتورة سهير مهدي، وتخلل النشاط فحوصات مخبرية وتوزيع أدوية مجانية للمرضى.

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