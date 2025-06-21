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لبنان

فعالية صحية مجانية للأطفال في صفد البطيخ

Lebanon 24
21-06-2025 | 08:29
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 نظمت جمعية "شمران الخيرية" يوما صحيا مجانيا للأطفال في قاعة الجمعية في بلدة صفد البطيخ بقضاء بنت جبيل، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الدكتور مصطفى شمران، تحت إشراف الدكتورة سهير مهدي، وتخلل النشاط فحوصات مخبرية وتوزيع أدوية مجانية للمرضى.
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