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لبنان

جنبلاط ناقش مطالب القرى والخدمات مع وفود شعبية في قصر المختارة

Lebanon 24
21-06-2025 | 08:32
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 عرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة الاوضاع الخدماتية والمطالب الحياتية والاجتماعية العامة وحاجات القرى مع عدد من الوفود الاهلية والبلدية، ضمنها وفد شعبي كبير من بلدة مزرعة الشوف، ضم مشايخ وفعاليات والمجلسين البلدي والاختياري، تحدث باسمه رئيس البلدية نصر البعيني، عارضا مطالب واحتياجات البلدة ومنها مشكلة شح المياه.
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والتقى وفدا من بلدة وادي خالد في عكار، تحدث باسمه الشيخ عبدالله الدويك، لشكر النائب جنبلاط دعم البلدة وخاصة على المستوى التربوي من خلال دعم استحداث المتوسطة والثانوية الرسمية واعتماد اللغة الانجليزية فيهما، وتلقى من الوفد درعا تقديرية.


والتقى وفدا من عشائر العرب في منطقة خلدة يتقدمه الشيخان من الافتاء زياد عدرة وعيسى اسماعيل، لبحث مطالب متعلقة بالعشائر. ووفدا من بلدة الورهانية الشوف ضم مشايخ واهالٍ تحدث باسمه المختار الشيخ حسن غانم.


واستمع النائب جنبلاط الى مطالب بلدة كليليه من قبل وفد من الاهالي تحدث باسمه المختار اميل ناهض، كذلك مطالب بلدة الماري في حاصبيا من رئيس البلدية سلمان ابو العلا. والمطالب المتعلقة بالعاملين في محطات تكرير المياه وأعمال الصيانة والتجهيز في المنطقة.


واجتمع إلى وفد من الأمانة العامة لمنظمة الشباب التقدمي، لمناقشة واقع الشباب وهواجسهم، وتلقى سلسلة من المراجعات الخاصة من وفود واهالٍ.


وشارك في اللقاءات النواب: اكرم شهيب، بلال عبدالله، وائل ابو فاعور، النائب السابق علاء الدين ترو وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.
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