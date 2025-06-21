جنبلاط ناقش مطالب القرى والخدمات مع وفود شعبية في قصر المختارة

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عرض رئيس النائب تيمور ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة الاوضاع الخدماتية والمطالب الحياتية والاجتماعية العامة وحاجات القرى مع عدد من الوفود الاهلية والبلدية، ضمنها وفد شعبي كبير من بلدة مزرعة ، ضم مشايخ وفعاليات والمجلسين البلدي والاختياري، تحدث باسمه رئيس البلدية نصر البعيني، عارضا مطالب واحتياجات البلدة ومنها مشكلة شح المياه.والتقى وفدا من بلدة وادي خالد في ، تحدث باسمه الشيخ عبدالله الدويك، لشكر النائب جنبلاط دعم البلدة وخاصة على المستوى من خلال دعم استحداث المتوسطة والثانوية الرسمية واعتماد اللغة الانجليزية فيهما، وتلقى من الوفد درعا تقديرية.والتقى وفدا من عشائر العرب في منطقة خلدة يتقدمه الشيخان من الافتاء زياد عدرة وعيسى اسماعيل، لبحث مطالب متعلقة بالعشائر. ووفدا من بلدة الورهانية الشوف ضم مشايخ واهالٍ تحدث باسمه المختار الشيخ حسن غانم.واستمع النائب جنبلاط الى مطالب بلدة كليليه من قبل وفد من الاهالي تحدث باسمه المختار اميل ناهض، كذلك مطالب بلدة الماري في حاصبيا من رئيس البلدية سلمان ابو . والمطالب المتعلقة بالعاملين في محطات تكرير المياه وأعمال الصيانة والتجهيز في المنطقة.واجتمع إلى وفد من لمنظمة الشباب التقدمي، لمناقشة واقع الشباب وهواجسهم، وتلقى سلسلة من المراجعات الخاصة من وفود واهالٍ.وشارك في اللقاءات النواب: ، بلال عبدالله، ، النائب السابق علاء الدين ترو وامين السر العام في ظافر ناصر.