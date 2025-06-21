بعد توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود... مطر يطالب بهذا الأمر!

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"انتظرنا أياماً لنسمع رواية أمنية رسمية عن سبب توقيف العقيد المتقاعد ، الشخصية المعروفة على مستوى . لكن حتى الآن لم نسمع شيئا غير أقاويل، مثل إحالة الى ، ما يعزز انطباعاً في بأن ثمة تصفية حسابات قديمة معه وهو صاحب مواقف مبدئية معروفة. ونحن نرفع الصوت مع أهل المدينة، لأن من حقنا أن نعرف حقيقة القضية من المعنيين مباشرة بها".