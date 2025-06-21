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لبنان

عز الدين تتحدث عن تحقيق "مسألتين أساسيتين" لنجاح العهد والحكومة!

Lebanon 24
21-06-2025 | 09:54
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أقامت الثانوية الجعفرية في مدينة صور، احتفال التخرج للصف التاسع للعام 2024 ـ 2025 لطلابها وطلاب مدرسة جبل عامل ـ حولا، برعاية وحضور رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين.
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حضر الى عز الدين، المسؤول الثقافي لحركة "أمل" في اقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي، نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، مديرة المدرسة دولت عبد الرضا وعدد من أعضاء البلدية وفاعليات تربوية واجتماعية وأهلية.

عرفت الحفل أمل عقيل، ثم كانت كلمة للأستاذة دولت عبد الرضا، حيت فيها الشهداء الأبطال "الذين سطروا بدمائهم ملحمة العز والكرامة والانتصار والذين بفضلهم نستمر ونبقى" .

وقالت: "من على شاطئ صور، مدينة التراث والحضارة، نحتفل اليوم بتخرج أحبتنا من الصف التاسع وقلوبنا عامرة بالفرح والفخر، فأنتم أبناء هذه الأرض، أبناء الإمام الصادق، أبناء الثانوية الجعفرية وأبناء جبل عامل، هذه العناوين ليست زينة للخطابات بل أمانة في أعناقكم، فكونوا أمناء على دراستكم وعلى أخلاقكم وعلى إيمانكم، وافتحوا اجنحتكم فسماء الحياة بانتظاركم واذكروا دائما أنكم خرجتم من مدرسة بناها شهيد الكلمة وقادها رجال الايمان".

ووجّهت التحية للأهل على صبرهم وعلى دعمهم وعلى وقوفهم جنب أبنائهم رغم كل ما يثقل كاهلهم في هذا الوقت الصعب.

وشكرت الهيئة التعليمية قائلةً: "يا من أعطيتم بصدق وغرستم في طلابنا حب التعلم وبنيتم فيهم الثقة ..ألف شكر وتحية".

عز الدين

ثم كانت كلمة للنائبة عز الدين، أكّدت فيها أن "وجود لبنان مرهون بتحرير أرضه ووقف الاعتداءات الاسرائيلية عليه، وان نجاح العهد والحكومة يقتضي تحقيق مسألتين أساسيتين يعتبرهما الرئيس بري اولويات في هذه المرحلة، وهما اعادة الإعمار واعادة الودائع لمستحقيها" .

وشددت عز الدين على ان "الحكومة يجب ان  تسرع بإعادة إعمار المدارس التي تهدمت في الجنوب من اجل عودة الانتظام التربوي والتعليمي إلى المنطقة". 

وأضافت: " إن أحد شروط هذا الانتظام في كل لبنان هو  إنصاف الاساتذة والمعلمين، بعد ان فقدوا نتيجة الأزمة المالية جزءا كبيرا من المكتسبات التي حصلوا عليها سابقا" . 

وأكدت عز الدين أن "الحوار والتلاقي هما الكفيلان بحل المشكلات في لبنان"، رافضة "عودة البعض في لبنان الى لغة  الإقصاء والتهميش والعزل ما قد يهدد السلم الاهلي"، مشددة على ان "المدخل الطبيعي لقيام دولة حقيقية في لبنان هو البدء بتنفيذ ما نص عليه اتفاق الطائف من اجل الغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابي قائم على النسبية والدوائر الكبرى، وهذا هو ما تطرحه كتلة "التنمية والتحرير" في اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المخصصة لدرس قانون الانتخاب" . 

وفي الختام، عرضت عز الدين محطات من تاريخ المدرسة الجعفرية، وأكدت أن "الشباب هم الرأسمال البشري والثروة المستدامة للبنان وان الامل معقود عليهم من أجل مستقبل أفضل".
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