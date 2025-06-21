عز الدين تتحدث عن تحقيق "مسألتين أساسيتين" لنجاح العهد والحكومة!

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حضر الى عز الدين، المسؤول الثقافي لحركة "أمل" في اقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي، بلدية صور علوان شرف الدين، مديرة المدرسة دولت عبد الرضا وعدد من أعضاء البلدية وفاعليات تربوية واجتماعية وأهلية.عرفت الحفل أمل عقيل، ثم كانت كلمة للأستاذة دولت عبد الرضا، حيت فيها الأبطال "الذين سطروا بدمائهم ملحمة العز والكرامة والانتصار والذين بفضلهم نستمر ونبقى" .وقالت: "من على شاطئ صور، مدينة التراث والحضارة، نحتفل اليوم بتخرج أحبتنا من الصف التاسع وقلوبنا عامرة بالفرح والفخر، فأنتم أبناء هذه الأرض، أبناء الإمام الصادق، أبناء الثانوية الجعفرية وأبناء جبل عامل، هذه العناوين ليست زينة للخطابات بل أمانة في أعناقكم، فكونوا أمناء على دراستكم وعلى أخلاقكم وعلى إيمانكم، وافتحوا اجنحتكم فسماء الحياة بانتظاركم واذكروا دائما أنكم خرجتم من مدرسة بناها الكلمة وقادها رجال الايمان".ووجّهت التحية للأهل على صبرهم وعلى دعمهم وعلى وقوفهم جنب أبنائهم رغم كل ما يثقل كاهلهم في هذا الوقت الصعب.وشكرت الهيئة التعليمية قائلةً: "يا من أعطيتم بصدق وغرستم في طلابنا حب التعلم وبنيتم فيهم الثقة ..ألف شكر وتحية".عز الدينثم كانت كلمة للنائبة عز الدين، أكّدت فيها أن "وجود مرهون بتحرير أرضه ووقف الاعتداءات الاسرائيلية عليه، وان نجاح والحكومة يقتضي تحقيق مسألتين أساسيتين يعتبرهما اولويات في هذه المرحلة، وهما اعادة الإعمار واعادة الودائع لمستحقيها" .وشددت عز الدين على ان "الحكومة يجب ان تسرع بإعادة إعمار المدارس التي تهدمت في الجنوب من اجل عودة الانتظام والتعليمي إلى المنطقة".وأضافت: " إن أحد شروط هذا الانتظام في كل لبنان هو إنصاف الاساتذة والمعلمين، بعد ان فقدوا نتيجة الأزمة المالية جزءا كبيرا من المكتسبات التي حصلوا عليها سابقا" .وأكدت عز الدين أن "الحوار والتلاقي هما الكفيلان بحل المشكلات في لبنان"، رافضة "عودة البعض في لبنان الى لغة الإقصاء والتهميش والعزل ما قد يهدد السلم "، مشددة على ان "المدخل الطبيعي لقيام دولة حقيقية في لبنان هو البدء بتنفيذ ما نص عليه من اجل الغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابي قائم على النسبية والدوائر الكبرى، وهذا هو ما تطرحه كتلة "التنمية والتحرير" في النيابية الفرعية المخصصة لدرس قانون الانتخاب" .وفي الختام، عرضت عز الدين محطات من تاريخ المدرسة الجعفرية، وأكدت أن "الشباب هم الرأسمال والثروة المستدامة للبنان وان الامل معقود عليهم من أجل مستقبل أفضل".