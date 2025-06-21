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لبنان

بسام أبو زيد رئيساً لنادي الصحافة بالتزكية

Lebanon 24
21-06-2025 | 10:05
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 عقد نادي الصحافة جمعية عمومية اليوم السبت ٢١ حزيران ٢٠٢٥ لانتخاب رئيس وأعضاء هيئة إدارية جديدة، بحضور الهيئة العامة.
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وبعد اكتمال النصاب القانوني، تحدث المستشار القانوني للنادي المحامي ايلي نصر، فأعلن أن عدد المرشحين للرئاسة إستقر على ترشيح واحد وعدد المرشحين للعضوية إستقر على عشرة، وبالتالي أعلن المحامي نصر فوز المرشحين بالتزكية، وهم بسام أبو زيد رئيساً، والأعضاء:

عماد عاصي نائباً للرئيس، ريما خداج حمادة امينةً للسر، ألبير شمعون أميناً للصندوق، سعد الياس مفوضاً للنادي لدى الحكومة، مارلين حداد مسؤولةً للعلاقات العامة، أنطوان مراد وجان فغالي ووليد عبود وندى حمزة وباسل الخطيب اعضاء. 

وتحدث رئيس النادي أبو زيد عن خطة النادي المستقبلية وفتح باب الإنتساب مجدداً. وتحدث عن تحسّن أوضاع النادي، مشدداً على ضرورة احداث الفرق على صعيد الحريات وتدريب الاعلاميين ومواكبة التطورات، بهدف المساهمة بخلق جيل صحافي مهني محترف مع ضرورة تقديم الأفكار والطروحات.

وتحدثت أمينة السر ريما خداج حمادة عن مشروع الاكاديمية الجديدة "لايكو وطن" بالتعاون مع نادي الصحافة وإطلاق البرنامج السياسي الإقتصادي للنادي على شكل ندوة حوارية في خريف ٢٠٢٥ من نادي الصحافة .

بعد ذلك، عقد النادي الاجتماع الاول بالولاية الجديدة، وطرح بنود خطة عمل جديدة.
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