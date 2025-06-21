بسام أبو زيد رئيساً لنادي الصحافة بالتزكية

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عقد جمعية عمومية اليوم السبت ٢١ حزيران ٢٠٢٥ لانتخاب رئيس وأعضاء هيئة إدارية جديدة، بحضور .وبعد اكتمال النصاب القانوني، تحدث المستشار القانوني للنادي المحامي نصر، فأعلن أن عدد المرشحين للرئاسة إستقر على ترشيح واحد وعدد المرشحين للعضوية إستقر على عشرة، وبالتالي أعلن المحامي نصر فوز المرشحين بالتزكية، وهم رئيساً، والأعضاء:عماد نائباً للرئيس، ريما خداج امينةً للسر، أميناً للصندوق، سعد الياس مفوضاً للنادي لدى الحكومة، مارلين حداد مسؤولةً للعلاقات العامة، أنطوان مراد وجان فغالي ووليد عبود وندى حمزة وباسل اعضاء.وتحدث عن خطة النادي المستقبلية وفتح باب الإنتساب مجدداً. وتحدث عن تحسّن أوضاع النادي، مشدداً على ضرورة احداث الفرق على صعيد الحريات وتدريب الاعلاميين ومواكبة التطورات، بهدف المساهمة بخلق جيل صحافي مهني محترف مع ضرورة تقديم الأفكار والطروحات.وتحدثت ريما خداج حمادة عن مشروع الاكاديمية الجديدة "لايكو وطن" بالتعاون مع نادي الصحافة وإطلاق البرنامج السياسي الإقتصادي للنادي على شكل ندوة حوارية في خريف ٢٠٢٥ من نادي الصحافة .بعد ذلك، عقد النادي الاجتماع الاول بالولاية الجديدة، وطرح بنود خطة عمل جديدة.