Advertisement

لبنان

حسين البطل يشكر المجلس البلدي في بيروت على تعيينه رئيسًا للجنة الشراكة مع القطاع الخاص

Lebanon 24
21-06-2025 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1380079-638861236888128662.png
Doc-P-1380079-638861236888128662.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكر عضو المجلس البلدي في بيروت حسين البطل لرئيس وأعضاء المجلس تعيينه رئيسًا للجنة الشراكة مع القطاع الخاص والمبادرات الفردية الناشئة.
Advertisement

ووعد  البطل المجلس بأنه سيكون "بحجم الثقة الملقاة عليه، خصوصًا أنه يؤمن بالقطاع الخاص والمبادرات الفردية، التي انطلق منها في عمله واستثماراته في لبنان والكثير من الدول العربية والأجنبية".
مواضيع ذات صلة
حسين خليل البطل يُعلن ترشحه لبلدية بيروت: المدينة بدها فعل وأنا جاهز
lebanon 24
21/06/2025 19:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق التقى جعجع: تشكيل لجنة لحل أزمة المجلس البلدي في بيروت
lebanon 24
21/06/2025 19:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: شراكتنا مع القطاع الخاص نقلة نوعية في العمل الحكومي
lebanon 24
21/06/2025 19:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عطية: لتأهيل المرافئ والمطارات بالشراكة مع القطاع الخاص وبحفظ السيادة
lebanon 24
21/06/2025 19:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2025-06-21
11:44 | 2025-06-21
11:08 | 2025-06-21
11:01 | 2025-06-21
11:00 | 2025-06-21
10:51 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24