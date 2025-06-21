حسين البطل يشكر المجلس البلدي في بيروت على تعيينه رئيسًا للجنة الشراكة مع القطاع الخاص

Advertisement

شكر عضو لرئيس وأعضاء المجلس تعيينه رئيسًا للجنة الشراكة مع القطاع الخاص والمبادرات الفردية الناشئة.ووعد البطل المجلس بأنه سيكون "بحجم الثقة الملقاة عليه، خصوصًا أنه يؤمن بالقطاع الخاص والمبادرات الفردية، التي انطلق منها في عمله واستثماراته في والكثير من والأجنبية".