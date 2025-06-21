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تفقدت رئيسة للتنمية البشرية المستدامة في مجمع الإنمائي، دورات " والتقني" و " أناملنا لتمكين المرأة " و"مركز سيسكو" التابعة للمؤسسة، والتي تستهدف الشابات والشباب والنساء في والجوار، بهدف تأمين فرص التدريب والتمكين المجانية لهم ضمن مجموعة واسعة من التخصصات التي تحاكي حاجات السوق.ورافق في الجولة، المديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة روبينا ابو زينب، مستشار مؤسسة الحريري للتعليم المهني والتقني الدكتور أدهم قبرصلي، ومدير ثانوية بهاء الدكتور أسامة الأرناؤوط ، وكان في استقبالها مديرة " المهني والتقني" معادن الشريف ومدير مركز "سيسكو" رشاد .استهلت الحريري الجولة بتفقد دورات الذكاء الإصطناعي التي أطلقها مركز "سيسكو" وتتوجه الى الشباب لتدريبهم على كيفية الإستخدام السليم والهادف لأدوات الذكاء الإصطناعي في التعلم والتعليم وفي الحياة العملية، والتي ستشمل في مرحلة لاحقة تدريب أساتذة في هذا المجال.وشملت جولة الحريري في " مركز سيسكو" دورات "Cisco ccna , cisco ITE, , html, AI , Active directory " حيث اطلعت من رشاد أبو زينب على مسار الدورات التي ينفذها والمراحل التي قطعتها وما الذي يجري العمل على اطلاقه على هذا الصعيد ضمن حلقة متصلة للوصول الى " Cyber security " وكيفية دمج الذكاء الإصطناعي في الصفوف للأساتذة والطلاب. والتقت الحريري بعض الطلاب والأساتذة المشاركين.وتفقدت الحريري في مركزي "أناملنا" و" التدريب المهني والتقني" دورات الخياطة المستدامة، ودورة العناية بالبشرة، حيث اطلعت من معادن الشريف والمشرفات على سير التدريب وعدد المشاركات فيها، كما التقت عددا منهن.