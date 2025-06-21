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لبنان

"أبو علي"... اغتيال مرافق نصرالله في إيران

Lebanon 24
21-06-2025 | 10:37
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أفادت معلومات عن اغتيال المرافق الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، حسين خليل المعروف، بإسم "أبو علي خليل"، في ضربة إسرائيلية على إيران.
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ووفق المعلومات، أدت الغارة على أحد مواقع الحرس الثوري عند الحدود الإيرانية العراقية إلى اغتيال القيادي في حركة كتائب سيد الشهداء العراقية حيدر الموسوي وشخصية لبنانية ثالثة.
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