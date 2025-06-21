"أبو علي"... اغتيال مرافق نصرالله في إيران

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ووفق المعلومات، أدت الغارة على أحد مواقع الحرس الثوري عند الحدود إلى اغتيال القيادي في حركة كتائب سيد العراقية حيدر الموسوي وشخصية لبنانية ثالثة.

أفادت معلومات عن اغتيال المرافق الشخصي للأمين العام السابق لحزب ، حسين خليل المعروف، بإسم "أبو "، في ضربة إسرائيلية على .