من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني... مهلة 15 يومًا لإخلاء 34 مخيمًا للنازحين

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وقد شملت عمليات التبليغ حتى تاريخه بلدات بر الياس، ، جب جنين، وغزة، وذلك استنادًا إلى نتائج الكشف الميداني الذي أجرته ، والذي أظهر أن هذه المخيمات:- منشأة ضمن المنطقة المحرّمة من الأملاك العمومية النهرية،- مخالفة للأنظمة المرعية وشروط السلامة العامة،- تتسبب بتلويث مباشر لمجرى النهر من خلال تصريف مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة.ووفق مضمون الإنذارات، تم منح القائمين على هذه المخيمات مهلة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ التبليغ للإخلاء، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية للنازحين، وضرورة تنسيق انتقالهم مع الجهات المختصة.وتجدّد المصلحة دعوتها إلى والبلديات، المحافظين المعنيين، القوى الأمنية، لتأمين المؤازرة وتطبيق القوانين ضمن المهلة المحددة.وتشدد المصلحة على أن التخلف عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة القانونية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقة المخالفين ومسؤوليتهم المباشرة.