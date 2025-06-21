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لبنان

حليمة غادرت منزلها في عرسال... هل من يعلم عنها شيئًا؟

Lebanon 24
21-06-2025 | 10:51
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 صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

" تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
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-  حليمة أيوب الجباوي (مواليد عام 2009، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 19-6-2025، منزل ذويها الكائن في عرسال- محلة وادي عطا إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 230036-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات" . 
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