حليمة غادرت منزلها في عرسال... هل من يعلم عنها شيئًا؟

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" تُعمّم ، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة:- حليمة الجباوي (مواليد عام 2009، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 19-6-2025، منزل ذويها الكائن في عرسال- محلة إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة في وحدة على الرقم 230036-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات" .