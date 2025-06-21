تسليم وتسلم في اتحاد بلديات جرد القيطع

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جرى اليوم في مبنى إتحاد بلديات عملية تسليم وتسلم بين الرئيس السابق لاتحاد بلديات جرد عبدالاله زكريا والرئيس المنتخب للاتحاد المحامي محمد .تمت عملية التسليم والتسلم بعد أن إطلع الرئيس الجديد من الرئيس السابق على موجودات الإتحاد والمشاريع التي هي قيد التنفيذ، بحضور جميع العاملين في الإتحاد.وفي الختام، كانت كلمة للبعريني قال فيها: "أتشرف بدخول إتحاد بلديات جرد القيطع، ضمن عملية ديموقراطية كرئيس وحضوري إلى المركز كان بمبادرة من خلال إتصال من قبل الاستاذ عبدالاله زكريا للاستلام والتسليم، ولا يسعني إلا أن اثني على العمل والبصمات المميزة والقيمة التي تركها الاستاذ عبدالاله والفريق الموجود في الاتحاد". وختم شاكرا زكريا وفريق العمل.بدوره هنأ زكريا البعريني على إستلام مهامه، متمنياً له التوفيق والنجاح، وقال: "أنا موجود لاي مساعدة، اليوم وفي أي وقت في الايام المقبلة اذا إقتضى الأمر"، مضيفا: "هذا الصرح لكل المنطقة وهو خيمة لها لجميع الأمور التنموية، وأتمنى من الله أن يعين الرئيس وأن يظل هذا الاتحاد مميزا على صعيد المنطقة وعلى صعيد ، وسنبقى جنباً إلى جنب معكم".