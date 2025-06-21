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لبنان

في منطقة وسط بيروت.. ممنوع المرور على هذه الطرقات غدًا

Lebanon 24
21-06-2025 | 11:01
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أعلنت المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي في بلاغ، انّه "ستقوم احدى الشركات المتعهدة بتاريخ 22-06-2025 بأعمال تزفيت في منطقة وسط بيروت- ساحة رياض الصلح، اعتباراً من السّاعة 6:00 صباحًا لغاية السّاعة 14,00 من ذات التاريخ، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
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منع مرور السيارات من الرينغ باتجاه الإسكوا ومن برج الغزال باتجاه الإسكوا وفي شارع المصارف".

وطلبت المديرية من المواطنين الكِرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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