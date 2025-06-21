في منطقة وسط بيروت.. ممنوع المرور على هذه الطرقات غدًا

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أعلنت المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي في بلاغ، انّه "ستقوم احدى الشركات المتعهدة بتاريخ 22-06-2025 بأعمال تزفيت في منطقة وسط بيروت- ، اعتباراً من السّاعة 6:00 صباحًا لغاية السّاعة 14,00 من ذات التاريخ، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:منع مرور السيارات من الرينغ باتجاه الإسكوا ومن باتجاه الإسكوا وفي شارع المصارف".وطلبت المديرية من المواطنين الكِرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.