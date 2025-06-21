بريطانيا للبنان: نشدد على أهمية البقاء خارج الحرب الإيرانية الإسرائيلية

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نقل دافيد لامي، خلال اتصال مع وزير الخارجية يوسف رجي دعم بلاده والمجموعة الأوروبية للبنان، مشددًا على أهمية بقائه خارج الحرب الدائرة بين وإسرائيل، ومحذرًا من تداعيات خطيرة على البلد في حال أي تدخل في هذا الصراع.وأبلغ لامي رجي ان المتحدة تعمل لعدم توسع الحرب والتوصل إلى حل ، واعتبر أن على إيران الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالملف .وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أكد أن بلاده ستستمر في بذل كل ما يلزم للتوصل إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من النقاط الخمس، مؤيدًا مطلب التجديد لقوات "اليونيفيل" واستمرارها في مهامها.