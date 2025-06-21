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لبنان

بريطانيا للبنان: نشدد على أهمية البقاء خارج الحرب الإيرانية الإسرائيلية

Lebanon 24
21-06-2025 | 11:44
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نقل وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي، خلال اتصال مع وزير الخارجية يوسف رجي دعم بلاده والمجموعة الأوروبية للبنان، مشددًا على أهمية بقائه خارج الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، ومحذرًا من تداعيات خطيرة على البلد في حال أي تدخل في هذا الصراع.
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وأبلغ لامي رجي ان المملكة المتحدة تعمل لعدم توسع الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي، واعتبر أن على إيران الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالملف النووي.

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أكد أن بلاده ستستمر في بذل كل ما يلزم للتوصل إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من النقاط الخمس، مؤيدًا مطلب لبنان التجديد لقوات "اليونيفيل" واستمرارها في مهامها.
 
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