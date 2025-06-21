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لبنان

بشأن اللبنانيين في إيران.. بيانٌ من "الخارجية"

Lebanon 24
21-06-2025 | 12:01
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تابعت وزارة الخارجية والمغتربين أوضاع الجالية اللبنانية في إيران، واطلعت من السفير اللبناني في طهران حسن عباس على آخر التطورات هناك.
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ونقلت الوزارة إلى عباس توجيهات الوزير يوسف رجي لمعالجة أي أمر طارئ، وتمنياته السلامة والأمان لكل اللبنانيين الموجودين في المدن الإيرانية.
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