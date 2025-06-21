بشأن اللبنانيين في إيران.. بيانٌ من "الخارجية"

تابعت أوضاع في ، واطلعت من في على آخر التطورات هناك.

Advertisement

ونقلت الوزارة إلى عباس توجيهات رجي لمعالجة أي أمر طارئ، وتمنياته السلامة والأمان لكل اللبنانيين الموجودين في المدن .