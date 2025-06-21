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لبنان

بحقه 12 مذكرة عدلية.. مطلوب في قبضة الأمن

Lebanon 24
21-06-2025 | 12:53
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية، سيّما الخطرين منهم، وتحديد أماكن وجودهم وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين للقضاء في مدينة طرابلس، ويدعى ع. ص. (مواليد عام۱۹۹۱، لبناني) مسلّح بصورة مستمرة ومطلوب للقضاء بموجب ۱۲ مذكرة عدلية بجرائم: محاولة قتل، نقل أسلحة وذخائر حربية، تهديد وشهر سلاح".
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تابع البلاغ:" بتاريخ 20-06-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة طرابلس.

بتفتيشه ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط و۱۳ طلقة صالحة للاستعمال".

ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء".

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