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لبنان
لضبط المخالفات.. خطة أمنية جديدة في طرابلس
Lebanon 24
21-06-2025
|
13:04
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باشرت
قوى الأمن الداخلي
في منطقة أبي سمراء -
طرابلس
تنفيذ خطة ميدانية جديدة لضبط المخالفات المرورية وتعزيز الأمن، من خلال دوريات راجلة وآلية وحواجز متنقلة في الشوارع الرئيسية والفرعية.
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وتقوم العناصر بحجز الدراجات النارية المركونة عشوائياً أمام المحال التجارية وعلى الأرصفة، كما تُلاحق السيارات ذات الزجاج الداكن، ويُطلب من أصحابها إزالة التعتيم فوراً ما لم يكن بحوزتهم ترخيص رسمي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار نهج جديد لاعتماد الحزم وتنظيم المدينة.
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