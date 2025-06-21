لضبط المخالفات.. خطة أمنية جديدة في طرابلس

باشرت في منطقة أبي سمراء - تنفيذ خطة ميدانية جديدة لضبط المخالفات المرورية وتعزيز الأمن، من خلال دوريات راجلة وآلية وحواجز متنقلة في الشوارع الرئيسية والفرعية.

Advertisement



وتقوم العناصر بحجز الدراجات النارية المركونة عشوائياً أمام المحال التجارية وعلى الأرصفة، كما تُلاحق السيارات ذات الزجاج الداكن، ويُطلب من أصحابها إزالة التعتيم فوراً ما لم يكن بحوزتهم ترخيص رسمي.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار نهج جديد لاعتماد الحزم وتنظيم المدينة.