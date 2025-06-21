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لبنان

من "اليونيفيل".. توضيح بعد حادثة السلطانية

Lebanon 24
21-06-2025 | 11:43
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قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي عبر "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه "عند حوالى الساعة الثانية من ظهر هذا اليوم السبت، أوقف أكثر من 50 مدنياً دورية تابعة لليونيفيل في محيط السلطانية، شمال غربي بلدة تبنين".
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وذكر تيننتي أن "الحشد كان عدائياً، ولكن لم يُلاحظ وجود أي أسلحة"، وأضاف: "تمكن قائد الدورية من تهدئة الوضع، وعاد جنود حفظ السلام بسلام إلى قاعدتهم بعد التنسيق مع الجيش اللبناني".
وشدد تيننتي على أن "حرية الحركة تعدّ شرطًا أساسياً لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحيادية، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن الدولي 1701"، معتبراً أن "أي تقييد لهذه الحرية - سواء كانت اليونيفيل تُجري عملياتها مع الجيش اللبناني أو بدونه - يُشكّل انتهاكًا لذلك القرار".
 
 
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