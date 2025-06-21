من "اليونيفيل".. توضيح بعد حادثة السلطانية

قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" عبر " "، إنه "عند حوالى الساعة الثانية من ظهر هذا اليوم السبت، أوقف أكثر من 50 مدنياً دورية تابعة لليونيفيل في محيط السلطانية، شمال غربي بلدة تبنين".

Advertisement

وذكر تيننتي أن "الحشد كان عدائياً، ولكن لم يُلاحظ وجود أي أسلحة"، وأضاف: "تمكن قائد الدورية من تهدئة الوضع، وعاد جنود حفظ السلام بسلام إلى قاعدتهم بعد التنسيق مع ".

وشدد تيننتي على أن " تعدّ شرطًا أساسياً لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحيادية، كما هو موضح في قرار 1701"، معتبراً أن "أي تقييد لهذه الحرية - سواء كانت اليونيفيل تُجري عملياتها مع الجيش اللبناني أو بدونه - يُشكّل انتهاكًا لذلك القرار".