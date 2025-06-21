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لبنان

شبان عالقون تحت جسر نمرين.. ونداءات استغاثة لإنقاذهم

Lebanon 24
21-06-2025 | 12:03
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وجه شبان عالقون تحت الجسر الذي يربط بلدتي نمرين وبقرصونا في أعالي الضنية نداءات استغاثة لإنقاذهم بعد تعذر خروجهم من الوادي أسفل الجسر.
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وعُلم أن الشبان العالقين هم عناصر من فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة كانوا يشاركون في نشاط تدريبي ميداني بدأ منذ صباح أمس الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد.
 
 
وحالياً، يعمل عناصر من الجهاز على مساعدتهم.
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