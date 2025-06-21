شبان عالقون تحت جسر نمرين.. ونداءات استغاثة لإنقاذهم

وجه شبان عالقون تحت الذي يربط بلدتي نمرين وبقرصونا في أعالي نداءات استغاثة لإنقاذهم بعد تعذر خروجهم من الوادي أسفل الجسر.

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وعُلم أن الشبان العالقين هم عناصر من فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة كانوا يشاركون في نشاط تدريبي ميداني بدأ منذ صباح أمس الجمعة ويستمر حتى .

وحالياً، يعمل عناصر من الجهاز على مساعدتهم.