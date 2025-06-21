وصول ذخائر القديسة تريزيا إلى بلدة أميون

استقبلت بلدة بعد ظهر اليوم ذخائر القديسة تريزيا الطّفل ، بمسيرة جابت الشوارع وصولاً إلى الكنيسة التي تحمل اسمها في مدرسة " تريز الطفل يسوع".

Advertisement

وشارك في الاستقبال كهنة وراهبات وشبيبة كاريتاس وعدد كبير من أهالي المنطقة، وسيقام قداس في باحة الكنيسة وستبقى الذخائر حتى يوم غد.