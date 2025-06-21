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لبنان

وصول ذخائر القديسة تريزيا إلى بلدة أميون

Lebanon 24
21-06-2025 | 13:55
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استقبلت بلدة أميون بعد ظهر اليوم ذخائر القديسة تريزيا الطّفل يسوع، بمسيرة جابت الشوارع وصولاً إلى الكنيسة التي تحمل اسمها في مدرسة "سانت تريز الطفل يسوع".
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وشارك في الاستقبال كهنة وراهبات وشبيبة كاريتاس وعدد  كبير من أهالي المنطقة، وسيقام قداس في باحة الكنيسة وستبقى الذخائر حتى يوم غد.
 
 
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