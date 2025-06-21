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لبنان

خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-06-2025 | 14:50
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برزت مُجدداً ظاهرة انتشار ورقة الـ100 دولار المزوّرة خصوصاً من الفئة القديمة، أي البيضاء.
 
 
 وفي حين أن الطبعة السابقة من الـ100 دولار متداولة وسارية المفعول، فقد ظهر أن هناك أوراقاً منها برزت في السوق وتبين أنها مُزوّرة، وقد جرى اكتشافها من قبل صرافين.
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وتقول معلومات "لبنان24" إن هناك شبكات ما زالت تنشط لترويج هذه العملة الورقية المزيفة لاسيما في صيدا والجنوب، مشيرة إلى أن القوى الأمنية تعمل على ملاحقة كافة المتورطين في هذا المجال لتوقيفهم فوراً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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