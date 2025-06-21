25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-06-2025
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
برزت مُجدداً ظاهرة انتشار ورقة الـ100 دولار المزوّرة خصوصاً من الفئة القديمة، أي البيضاء.
وفي حين أن الطبعة السابقة من الـ100 دولار متداولة وسارية المفعول، فقد ظهر أن هناك أوراقاً منها برزت في السوق وتبين أنها مُزوّرة، وقد جرى اكتشافها من قبل صرافين.
Advertisement
وتقول معلومات
"
لبنان24
"
إن هناك شبكات ما زالت تنشط لترويج هذه العملة الورقية المزيفة لاسيما في
صيدا
والجنوب، مشيرة إلى أن القوى الأمنية تعمل على ملاحقة كافة المتورطين في هذا المجال لتوقيفهم فوراً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
22/06/2025 02:54:00
22/06/2025 02:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتبه لهذا المرض الشائع إذا كان طفلك يستخدم الشاشة كثيراً!
Lebanon 24
انتبه لهذا المرض الشائع إذا كان طفلك يستخدم الشاشة كثيراً!
22/06/2025 02:54:00
22/06/2025 02:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاوزت الـ100 ألف دولار... البيتكوين تحقق أرقامًا قياسية!
Lebanon 24
تجاوزت الـ100 ألف دولار... البيتكوين تحقق أرقامًا قياسية!
22/06/2025 02:54:00
22/06/2025 02:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يزعجهم صوت المضغ... انتبهوا لصحتكم العقلية!
Lebanon 24
لمن يزعجهم صوت المضغ... انتبهوا لصحتكم العقلية!
22/06/2025 02:54:00
22/06/2025 02:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو من الجنوب.. مناطيد بالتزامن مع الهجوم الإيراني
Lebanon 24
فيديو من الجنوب.. مناطيد بالتزامن مع الهجوم الإيراني
17:35 | 2025-06-21
21/06/2025 05:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عن "حرب إيران"؟ إسم لبنان ورَد فيه!
Lebanon 24
ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عن "حرب إيران"؟ إسم لبنان ورَد فيه!
16:56 | 2025-06-21
21/06/2025 04:56:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2025-06-21
21/06/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أجواء الجنوب.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيليّ
Lebanon 24
في أجواء الجنوب.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيليّ
16:54 | 2025-06-21
21/06/2025 04:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"هروب" بين لبنان وإيران.. دولة ثالثة هي "الممر"!
Lebanon 24
"هروب" بين لبنان وإيران.. دولة ثالثة هي "الممر"!
16:29 | 2025-06-21
21/06/2025 04:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (صور)
04:42 | 2025-06-21
21/06/2025 04:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
11:08 | 2025-06-21
21/06/2025 11:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما (صورة)
03:22 | 2025-06-21
21/06/2025 03:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الأب مأساة على أحد الشواطئ.. ابن الـ 33 عاما ضحى بحياته لإنقاذ ابنتيه (صور)
Lebanon 24
في عيد الأب مأساة على أحد الشواطئ.. ابن الـ 33 عاما ضحى بحياته لإنقاذ ابنتيه (صور)
03:00 | 2025-06-21
21/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير تعرّض لحادث مروع بعد دقائق من استلامه سيارته الجديدة.. وزوجته تكشف ما حصل
Lebanon 24
فنان شهير تعرّض لحادث مروع بعد دقائق من استلامه سيارته الجديدة.. وزوجته تكشف ما حصل
04:14 | 2025-06-21
21/06/2025 04:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:35 | 2025-06-21
فيديو من الجنوب.. مناطيد بالتزامن مع الهجوم الإيراني
16:56 | 2025-06-21
ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عن "حرب إيران"؟ إسم لبنان ورَد فيه!
16:55 | 2025-06-21
مقدمات النشرات المسائيّة
16:54 | 2025-06-21
في أجواء الجنوب.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيليّ
16:29 | 2025-06-21
"هروب" بين لبنان وإيران.. دولة ثالثة هي "الممر"!
15:42 | 2025-06-21
من لبنان وسوريا.. هكذا طوّقت إيران كيان إسرائيل!
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 02:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 02:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 02:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24