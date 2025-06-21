خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر

برزت مُجدداً ظاهرة انتشار ورقة الـ100 دولار المزوّرة خصوصاً من الفئة القديمة، أي البيضاء.

وفي حين أن الطبعة السابقة من الـ100 دولار متداولة وسارية المفعول، فقد ظهر أن هناك أوراقاً منها برزت في السوق وتبين أنها مُزوّرة، وقد جرى اكتشافها من قبل صرافين.

Advertisement

وتقول معلومات " " إن هناك شبكات ما زالت تنشط لترويج هذه العملة الورقية المزيفة لاسيما في والجنوب، مشيرة إلى أن القوى الأمنية تعمل على ملاحقة كافة المتورطين في هذا المجال لتوقيفهم فوراً.