"هروب" بين لبنان وإيران.. دولة ثالثة هي "الممر"!

علم " " أنَّ مواطنين لبنانيين عالقين في ، استعانوا بمهربين لتأمين انتقالهم إلى ومن هناك إلى .

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وذكرت المعلومات أنَّ متابعة عملية الإنتقال تتواصل في لبنان بشكل مباشر ومستمر، فيما تبين أن هناك عدداً كبيراً من اللبنانيين كانوا يقطنون في منطقة .

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت أنها تتابع أوضاع في إيران، واطلعت من في على آخر التطورات هناك.

ونقلت الوزارة إلى عباس توجيهات رجي لمعالجة أي أمر طارئ، وتمنياته السلامة والأمان لجميع اللبنانيين الموجودين في المدن الإيرانية.