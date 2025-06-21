Advertisement

لبنان

"هروب" بين لبنان وإيران.. دولة ثالثة هي "الممر"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-06-2025 | 16:29
A-
A+
Doc-P-1380216-638861454778802589.jpg
Doc-P-1380216-638861454778802589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان24" أنَّ مواطنين لبنانيين عالقين في إيران، استعانوا بمهربين لتأمين انتقالهم إلى العراق ومن هناك إلى لبنان.
Advertisement
 
وذكرت المعلومات أنَّ متابعة عملية الإنتقال تتواصل في لبنان بشكل مباشر ومستمر، فيما تبين أن هناك عدداً كبيراً من اللبنانيين كانوا يقطنون في منطقة شيراز الإيرانية.
 
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتابع أوضاع الجالية اللبنانية في إيران، واطلعت من السفير اللبناني في طهران حسن عباس على آخر التطورات هناك.
 
ونقلت الوزارة إلى عباس توجيهات الوزير يوسف رجي لمعالجة أي أمر طارئ، وتمنياته السلامة والأمان لجميع اللبنانيين الموجودين في المدن الإيرانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئيس التركي: الحرب بين إسرائيل وإيران في طريقها للوصول إلى نقطة "اللا عودة"
lebanon 24
22/06/2025 02:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد تستمر في عطلة نهاية الأسبوع
lebanon 24
22/06/2025 02:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الشركات الصينية تشحن سلعها إلى أميركا عبر دولة ثالثة لتجنب رسوم ترامب
lebanon 24
22/06/2025 02:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الكتائب يحذّر من جرّ لبنان إلى الحرب بين اسرائيل وايران
lebanon 24
22/06/2025 02:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:35 | 2025-06-21
16:56 | 2025-06-21
16:55 | 2025-06-21
16:54 | 2025-06-21
15:42 | 2025-06-21
15:35 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24