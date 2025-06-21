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لبنان
في أجواء الجنوب.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيليّ
Lebanon 24
21-06-2025
|
16:54
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سُجل، مساء اليوم السبت، تحليق مكثف للطيران الحربي
الإسرائيلي
فوق أجواء
جنوب لبنان
.
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كذلك، أفيد أيضاً عن تحليق للطيران الإسرائيلي فوق عددٍ من قرى الجنوب.
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