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لبنان

في أجواء الجنوب.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيليّ

Lebanon 24
21-06-2025 | 16:54
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سُجل، مساء اليوم السبت، تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء جنوب لبنان.
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كذلك، أفيد أيضاً عن تحليق للطيران الإسرائيلي فوق عددٍ من قرى الجنوب.
 
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