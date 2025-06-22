أصوات انفجارات تهزّ جنوب لبنان.. ماذا يجري؟

أفادت معلومات عن سماع دوي انفجارات قويّة في ، ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضيّة في سماء المنطقة الحدودية مع .

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وذكرت المصادر الميدانية أن الأصوات سُمعت في مدينة صور بشكل واضح، فيما وصلت أصداؤها إلى مدينة وإقليم الخروب.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان الجيش ، اليوم الأحد، رصد إطلاق صواريخ من باتجاه إسرائيل.





وقالت تقارير إسرائيلية إنّ هناك تقديرات أولية تحدثت عن إطلاق نحو 30 صاروخاً إيرانياً نحو الداخل الإسرائيلي.



في غضون ذلك، قالت قيادة الداخلية إنه من المتوقع أن تنطلق صفارات الإنذار في الدقائق المقبلة في مناطق واسعة من إسرائيل لاسيما في مرتفعات والجليل.





وفي وقت سابق، تحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرتين مُسيرتين فوق منطقة وادي عربة أطلقتا باتجاه إسرائيل.





كذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنَّ القيادة الأمنية في ستجتمع قريباً لتقييم الوضع في أعقاب الهجوم الأميركي على مُنشآت نووية في إيران، فجر الأحد.





وذكرت الصحيفة أنَّ الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهبه عند الحدود مع لبنان تحسباً لأي محاولة من " " لتنفيذ هجوم تضامناً مع إيران ضد إسرائيل.





وكانت نفذت، فجر الأحد، هجوماً كبيراً استهدف 3 منشآت نووية في إيران وهي أصفهان، فوردو ونطنز.





وبعد القصف الأميركي، أعلن الرئيس الأميركي إتمام العملية بـ"نجاح"، مُحذراً إيران من الرد وخاطبها قائلاً: "على أن تختار أما السلام أو المأساة".





(رصد لبنان24)





