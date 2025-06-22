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لبنان
أصوات انفجارات تهزّ جنوب لبنان.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
22-06-2025
|
00:42
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أفادت معلومات عن سماع دوي انفجارات قويّة في
جنوب لبنان
، ناجمة عن إطلاق
إسرائيل
صواريخ اعتراضيّة في سماء المنطقة الحدودية مع
لبنان
.
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وذكرت المصادر الميدانية أن الأصوات سُمعت في مدينة صور بشكل واضح، فيما وصلت أصداؤها إلى مدينة
صيدا
وإقليم الخروب.
ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان الجيش
الإسرائيلي
، اليوم الأحد، رصد إطلاق صواريخ من
إيران
باتجاه إسرائيل.
وقالت تقارير إسرائيلية إنّ هناك تقديرات أولية تحدثت عن إطلاق نحو 30 صاروخاً إيرانياً نحو الداخل الإسرائيلي.
في غضون ذلك، قالت قيادة
الجبهة
الداخلية
الإسرائيلية
إنه من المتوقع أن تنطلق صفارات الإنذار في الدقائق المقبلة في مناطق واسعة من إسرائيل لاسيما في مرتفعات
الجولان
والجليل.
وفي وقت سابق، تحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرتين مُسيرتين فوق منطقة وادي عربة أطلقتا باتجاه إسرائيل.
كذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنَّ القيادة الأمنية في
تل أبيب
ستجتمع قريباً لتقييم الوضع في أعقاب الهجوم الأميركي على مُنشآت نووية في إيران، فجر الأحد.
وذكرت الصحيفة أنَّ الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهبه عند الحدود مع لبنان تحسباً لأي محاولة من "
حزب الله
" لتنفيذ هجوم تضامناً مع إيران ضد إسرائيل.
وكانت
الولايات المتحدة
نفذت، فجر الأحد، هجوماً كبيراً استهدف 3 منشآت نووية في إيران وهي أصفهان، فوردو ونطنز.
وبعد القصف الأميركي، أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إتمام العملية بـ"نجاح"، مُحذراً إيران من الرد وخاطبها قائلاً: "على
طهران
أن تختار أما السلام أو المأساة".
(رصد لبنان24)
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