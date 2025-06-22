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لبنان

في لبنان.. انفجار صاروخ اعتراضي إسرائيلي بين بلدتين!

Lebanon 24
22-06-2025 | 01:20
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شهدت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميس الجبل وشقرا في جنوب لبنان، انفجاراً كبيراً قيل إنه ناجم عن سقوط صاروخ اعتراضي أطلقه جيش العدو لاعتراض صواريخ إيرانية طالت إسرائيل، اليوم الأحد.
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ورصد مواطنون ارتفاع سُحب الدخان في أرجاء المنطقة، فيما لم تُسجل أي إصابات في الأرواح.
 
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