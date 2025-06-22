في لبنان.. انفجار صاروخ اعتراضي إسرائيلي بين بلدتين!

شهدت المنطقة الواقعة بين بلدتي وشقرا في ، انفجاراً كبيراً قيل إنه ناجم عن سقوط صاروخ اعتراضي أطلقه جيش العدو لاعتراض صواريخ إيرانية طالت ، اليوم الأحد.

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ورصد مواطنون ارتفاع سُحب الدخان في أرجاء المنطقة، فيما لم تُسجل أي إصابات في الأرواح.